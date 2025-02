Inicio

“Es el momento de actuar y debemos hacerlo juntos”: Machado en entrevista con hijo de Trump

Redacción Runrun.es Hace 1 hora

María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue entrevistada el pasado 26 de febrero en el programa “Tiggered” que conduce el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr., en una amplia conversación en la que denunció que el gobierno de Nicolás Maduro es una “amenaza” para Estados Unidos y otras democracias occidentales.

En la conversación, y ante una pregunta de Trump Jr., Machado expresó comprender que los estadounidenses están “cansados” del uso de tropas y recursos en guerras de otros países, pero recalcó que solo buscan en EEUU un “aliado fuerte” que pueda apoyar a una transición de poder “pacífica” en Venezuela de la que ambas naciones se verían beneficiadas.

Insistió en que el liderazgo opositor está haciendo todo lo que está a su alcance, y que necesitan un apoyo en consecuencia, pero aclaró que no es soldados ni recursos lo que busca porque Venezuela tiene recursos para “pagar por su libertad y su reconstrucción”.

La dirigente de Vente Venezuela también enfatizó que los carteles de droga “están en el poder” en Venezuela y que se debe desmontar esa “estructura criminal” y envió un mensaje de gratitud a Donald Trump “por ponerse del lado del pueblo venezolano y la democracia”.

A continuación, las frases más destacadas de esta conversación

Venezuela, una “amenaza para EEUU”

“El chavismo convirtió a Venezuela en un punto criminal para EEUU y todo lo que tiene que ver con las democracias occidentales. Venezuela, con la situación actual, representa una amenaza para EEUU y es por eso que es importante q que deben volver su mirada hacia Venezuela (…) Chávez y Maduro abrieron las puertas a los iraníes, tienen acá sus armas, más de 10 000 pasaportes han sido entregados a terroristas iraníes y han convertido a Venezuela en un canal para el transporte de drogas en la región, han convertido a Venezuela en zona de tráfico y también de producción de drogas”.

“Venezuela necesita un aliado fuerte”

“No es verdad que Maduro esté más fuerte, a él no le queda más que represión, porque él sabe que el país entero lo odia, el mundo sabe que él ha cometido crímenes de lesa humanidad y que él es un jefe de un narcorégimen y de varias bandas, este es el momento de actuar juntos y con responsabilidad y lo hemos asomado, hemos asumido este deber, liberar a Venezuela, pero necesitamos de un aliado fuerte en EEUU, que se beneficiará de una transición tanto como nosotros cuando esto pase, y va a pasar pronto”.

“No necesitamos soldados en Venezuela”

“Tenemos el plan de seguir adelante y, de hecho, lo estamos ejecutando. El plan para sacar a Maduro. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, hacemos nuestra parte aquí y lo hemos demostrado hasta ahora, nunca hemos dejado de trabajar, de día y de noche. Pero necesitamos un aliado que sepa exactamente qué hacer. No necesitamos botas en el suelo, no necesitamos soldados en Venezuela, es una locura, ni siquiera necesitamos recursos, porque tenemos la posibilidad de pagar por nuestra libertad y pagar por la reconstrucción de nuestro país”.

“Los enemigos de EEUU están solo a tres horas desde Caracas”

“Yo entiendo que la gente de EEUU está cansada de enviar a sus tropas, su dinero, gastar plata en este tipo de situaciones (guerras en otros países), lo entiendo perfectamente. Pero estamos a unas horas de Florida, los enemigos de EEUU están muy cerca, allí, en el jardín trasero de ustedes, y están allí por culpa del régimen. Los EEUU no están a salvo como país, tenemos que conseguir una transición pacífica, y esto es bueno para la seguridad, prosperidad y libertad de los estadounidenses. Por supuesto, es nuestra responsabilidad y estamos haciendo nuestra parte, este es nuestro país, nuestra nación, y tenemos mucha gente perseguida, encarcelada, que en este momento no tiene libertad. La gente habla de guerras civiles, y no entienden lo que está pasando en Venezuela. Acá no hay diferencias religiosas, no tenemos diferencias políticas, 90% de la sociedad quiere deshacerse de Nicolás Maduro. Cuando hace 20 años empecé a decir que debíamos pelear contra el socialismo me dijeron que estaba loca, ahora el 90% de la gente entiende que únicamente con mercados y sociedades abiertas podremos tener de vuelta a nuestros hijos a casa y esto será una gran oportunidad para las empresas norteamericanas”.

“En Venezuela gobierna un cartel de drogas”

“En Venezuela los carteles de droga no pelean contra el gobierno, son parte del gobierno. El Cartel de los Soles, como ustedes lo saben, está ligado al Tren de Aragua, una banda que se ha expandido en toda la región y ustedes lo saben bien. El jefe, el cabeza del Tren de Aragua es Maduro, él fundó el Tren de Aragua. Y también tenemos que hablar de la migración, Maduro ha forzado, con mucha intención, a migrar a la población, a buena gente, talentosa, profesional, a que dejen Venezuela porque no hay futuro, libertad, porque los abusos son reales. Todo esto puede ser solucionado una vez tengamos un gobierno democrático que pueda poner el orden en Venezuela”.

“Maduro se ha alineado a los enemigos de los estadounidenses y está utilizando las conexiones del Tren de Aragua y otros grupos como una manera de desestabilizar la región, ya ejecutan operaciones en otros países, en 2017 fue usado para atacar a manifestantes inocentes, y probablemente, has visto la cara de Diosdado Cabello cuando recibió a estos miembros del Tren de Aragua, como si fueran celebridades”.

Sobre suspensión de licencia a Chevron ( que le fue notificada en pleno programa)

“Maduro tiene que entender que el presidente Trump es serio acerca de comportarse bien y que los criminales enfrentarán consecuencias. Esta es la oportunidad más grande para Venezuela y para que las empresas de Estados Unidos puedan venir a hacer más dinero, y se convierta en algo positivo para los venezolanos. Lo que mencionaste es una muestra de que Trump está del lado correcto de los venezolanos, de la democracia y de la prosperidad, tanto de Venezuela como de EEUU”.

“Maduro está aterrorizado con Donald Trump y el régimen también lo está. Ellos pensaron que el mundo iba a pasar la página con respecto a lo que pasó en Venezuela, con todas las amenazas que han cometido a la seguridad de EEUU, y eso no es lo que está pasando. Nosotros nunca tuvimos una oportunidad tan grande como la que tenemos ahorita. Hay que hacerlos entender que su última opción es una transición pacífica y esto que me acabas de decir -suspensión de licencias petroleras- es un paso importante”.

“Envío mi gratitud al presidente de EEUU a través de ti, es el camino correcto y el momento adecuado para hacerlo. Estoy segura de que esta decisión tendrá consecuencias en un período de tiempo corto, esto nos da a entender a los venezolanos que no estamos solos”.

“Nadie va a poner un dólar por Maduro, su gobierno es una estructura criminal”

“Hay personas que dicen que en el pasado la presión no funcionó, pero el hecho es que Maduro no quería aceptar la negociación porque él sabía que iba a perder, esto le ha dado tiempo y oxígeno para recuperarse (…). Hay gente que está diciendo que tal vez se debería llegar a un acuerdo con él, estamos hablando de un líder criminal. Esta vez es diferente porque nosotros ganamos, todo el mundo sabe que Nicolás Maduro está abandonado por la gente (…)Maduro internacionalmente está abandonado, nadie va a poner un dólar para ayudar a Nicolás Maduro. Esto no es un actor político, estamos hablando de una estructura criminal que debería ser destruida y llevada a la ley. El pueblo ha escogido a líderes fuertes que no vamos a abandonar, no vamos a renunciar hasta que esto se haya acabado”.

Venezuela: “de tierra de criminales a tierra de energía”

“Podemos convertir a Venezuela de una tierra de criminales a una tierra de energía para Latinoamérica. Tenemos todo, infinito potencial, y lo vamos a abrir, con mercado abierto, vamos a darle una patada al sector que no permitía la privatización, tenemos tierras, tecnología, recursos naturales y ubicación estratégica para EEUU. Vamos a hacer que todo eso sea atractivo, transparente, competitivo (…) Hay mucha gente que ha ido a plantearle al presidente Trump hacer negocios con Maduro, ¿realmente quieren establecer negocios con un cartel de las drogas? ¿para hacer qué? porque hay muy poco dinero? Venezuela debería producir más de seis millones de barriles al diario, y no lo está haciendo. ¿Quién va a invertir en un país liderado por criminales, que en cualquier momento cambia las reglas de juego? Nosotros estamos planteando una apertura de oportunidades para un ganar-ganar”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.