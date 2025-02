El Mañanero del 14 de febrero: Venezolanos optan por la medicina natural ante la falta de servicios de salud y otras noticias

En El Mañanero del 14 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: María Corina Machado advirtió que “Sin transición a la democracia no se detendrá la migración”, venezolanos optan por la medicina natural ante la falta de servicios de salud y casi el 70 % de las fallas eléctricas en el país ocurren en horas aprovechables del día.

Machado: Sin transición a la democracia no se detendrá la migración

Denuncian que el preso político y periodista Víctor Ugas tiene complicaciones de salud

Casi el 70 % de las fallas eléctricas en el país ocurren en horas aprovechables del día

Venezolanos optan por la medicina natural ante la falta de servicios de salud

“Siempre fue amenazado por el gobierno”: Denuncian detención del exconcejal Luis Somaza

Plantean transformación radical de la salud en Venezuela con visión de futuro

Abiertas las postulaciones para “BanescoInnova”, programa de innovación abierta

“No se va a desmontar el Tren de Aragua, no se va a parar la migración, no se va a aumentar la producción petrolera, no se van a cortar las relaciones con los enemigos de Occidente a menos que haya una transición a la democracia”, María Corina Machado, líder de la oposición.