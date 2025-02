Inicio

“Siempre fue amenazado por el gobierno”: Denuncian detención del exconcejal Luis Somaza

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

La noche del miércoles 12 de febrero, el partido político Voluntad Popular denunció la detención del dirigente político Luis Somaza, exconcejal del municipio Baruta.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la organización política advirtió desconocer el paradero de Somaza, afirmando que es un “dirigente pacífico comprometido con la democracia en Venezuela, no ha cometido ningún delito”.

“No vamos a normalizar la criminalización del activismo político por parte del régimen”, agregó Voluntad Popular, al tiempo que exigió la liberación del dirigente.

🚨 URGENTE: Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a nuestro dirigente político Luis Somaza este 12 de febrero y desconocemos su paradero. Somaza es un dirigente pacífico comprometido con la democracia en Venezuela, NO… pic.twitter.com/W0ZmZk3XQ7 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) February 12, 2025

Valeria Somaza, hermana del dirigente, contó que se llevaron a su hermano de su casa a las 6:38 pm. Ella estaba de cumpleaños e iba a la vivienda de Somaza para festejar.

“Iba para allá por mi cumpleaños y me encuentro con personajes encapuchados, vestidos de negro, sin ninguna identificación de cuerpos policiales del Estado”, denunció Valeria Somaza en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La hermana del dirigente aseguró que su pariente “siempre fue amenazado por el gobierno de Nicolás Maduro, empezando por Diosdado Cabello en su programa Con El Mazo Dando, y Jorge Rodríguez”.

“Luis no tuvo ninguna razón para salir del país por estas amenazas, ya que mi hermano no es ningún delincuente. Temo por la vida de mi hermano, no sé a dónde se lo llevaron. Hago responsable al régimen por lo que pueda pasar”, añadió Valeria Somaza.

TEME POR LA VIDA DE SU HERMANO | Valeria Somaza teme por la vida de su hermano, Luis Somaza, detenido arbitrariamente este miércoles #12Feb. Cuando iba a celebrar su cumpleaños con él, se encontró con la toma de la residencia en Santa Fe por sujetos encapuchados y vestidos de… pic.twitter.com/X96nUCLd3L — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 13, 2025

Luis Somaza fue director del Despacho de la Presidencia encargada entre 2019 y 2023. También, fue director de Atención al Ciudadano en la Asamblea Nacional durante ese mismo período.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó a la comunidad internacional de esta situación y exigieron la “liberación inmediata” de Somaza.

🚨#URGENTE | Cuerpos represores del régimen secuestraron al líder político Luis Somaza, este #12Feb en Caracas. Hasta el momento se desconoce su paradero y las condiciones en que se encuentra. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación y exigimos su libertad… pic.twitter.com/gAvae5RxTT — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) February 12, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.