Las claves de los dos vuelos con deportados de EEUU que arribaron a Venezuela

En horas de la noche de este lunes, 10 de febrero, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, dos vuelos con migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Los venezolanos deportados por un acuerdo entre el gobierno norteamericano y Nicolás Maduro, llegaron en dos vuelos del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Tanto el aterrizaje como el desembarque fue transmitido en vivo a través del programa televisivo del gobernante “Con Maduro”.

Estas deportaciones se producen días después de que el enviado de Donald Trump, Richard Grenell, se reuniera en Miraflores con el gobernante venezolano para acordar la repatriación de los migrantes y la liberación de los seis estadounidenses detenidos en el país.

Según informó Nicolás Maduro, arribaron al país 190 migrantes en dos vuelos. En un comunicado del Ministerio de Comunicación e Información, “algunos están presuntamente ligados a actividades delictivas o estarían involucrados en las acciones criminales del Tren de Aragua”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recibió a los migrantes en el aeropuerto y aseguró que organismos como la Cruz Roja Internacional se encontraban en el lugar para evaluar a los ciudadanos.

En las redes sociales se viralizaron las imágenes en las que Cabello se subió al avión y se mostró muy sonriente.

Cabello aseguró que “estos muchachos lo primero que hicieron fue cantar el himno nacional en una muestra de sentirse ya en su país, sentirse en su patria”.

El experto en política internacional y “zar fronterizo” de EEUU, Richard Grenell, supervisó e hizo seguimiento el embarque de los migrantes venezolanos desde El Paso, en Texas, y resaltó que el costo del traslado lo asumió el gobierno venezolano.

Thank you, @realDonaldTrump.

Two planes of illegal immigrants left El Paso today headed to Venezuela – paid for by the Venezuelans. pic.twitter.com/Tc7GmwfOJp

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 10, 2025