Inicio

EEUU anuncia que vuelos de deportación a Venezuela se reanudarán en marzo

/ Isabel Mateos / Associated Press

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

Tom Homan, oficial de inmigración conocido como el ‘zar de la frontera’, anunció que los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela se podrían reanudar en los próximos 30 días, es decir, para el mes de marzo.

Así lo dijo en una entrevista que concedió a The New York Times, Homan habló sobre las deportaciones y expresó: “Va a ocurrir en los próximos 30 días, y no puedo decirte cuántos. Todavía estamos trabajando en todos esos detalles”.

Este anuncio llega una semana después de la visita de Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump. Grenell llegó a Venezuela el pasado 31 de enero para negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses y la deportación de venezolanos que están en EEUU.

Grenell viajó en un avión de la Fuerza Aérea con destino a Caracas. Una vez en tierra, junto a su equipo, se reunió con Nicolás Maduro para hacer las negociaciones, que derivaron en la liberación de seis ciudadanos norteamericanos.

Sobre su visita, Grenell reveló en días pasado a “The Megyn Kelly Show” que las negociaciones fueron de “alto secreto”, pero dijo que Trump dejó en claro que el propósito de su viaje era doble, no solo recuperar sus connacionales, sino que el gobierno de Maduro acepte a los venezolanos que EEUU califica como “delincuentes” y serán deportados.

Esa visita generó suspicacia en los venezolanos y al respecto, la opositora María Corina Machado afirmó que tenía conocimiento de la misma y de su resultado.

Machado señaló que la visita de Richard Grenell tenía el propósito de que la administración de Maduro regresara “unos rehenes que fueron secuestrados después del 28 de julio”, además de asegurar que Venezuela recibiría “personas que han cometido crímenes deportadas”.

Asimismo, la dirigente pidió a los venezolanos tener la seguridad de que tienen “los mejores equipos, gente comprometida, honesta y experimentada llevando adelante la relación con los gobiernos de América Latina”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.