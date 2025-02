Los detalles que reveló enviado de Trump sobre liberación de estadounidenses detenidos

Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló datos sobre los estadounidenses que estaban presos en Venezuela y que fueron liberados tras su visita al país.

En conversación con el programa “The Megyn Kelly Show”, Grenell calificó el viaje a Venezuela como el “momento culminante” de su carrera.

Además, afirmó que salió de Washington, DC “muy temprano” el pasado viernes 31 de enero por la mañana en un avión de la Fuerza Aérea con destino a Caracas. Una vez en tierra, se dirigió al palacio presidencial para comenzar las negociaciones con Nicolás Maduro y su equipo.

Grenell calificó las negociaciones de “alto secreto”, pero dijo que Trump dejó en claro que el propósito de su viaje era doble.

“En primer lugar, hacer que los inmigrantes ilegales que están en nuestro país regresen a Venezuela y ellos tenían que aceptar a todos estos individuos, incluido ese grupo horrible (…) Y nosotros lo hicimos todo al decir: ‘Ustedes tienen que proporcionar los aviones, tienen que pagarlos, tienen que venir a buscarlos’”, acotó.

También dijo que Trump quería que el equipo se centrara en los rehenes, pues hay al menos 12 estadounidenses “que son rehenes” en Venezuela.

Las identidades de los seis hombres liberados no han sido reveladas oficialmente, pero Grenell publicó una foto en X con ellos en el avión de regreso a Estados Unidos el mismo viernes en la noche. Cuatro de ellos fueron entregados afeitados y con los uniformes azules que se ven en la foto. Los otros dos no, dijo, porque fueron intercambiados en el último minuto.

Los cuatro hombres dijeron a Grenell que en un inicio trajeron a otros dos a una habitación con ellos y les dijeron que se asearan. Esos dos, aparentemente, se negaron porque ya los habían “engañado” para que hicieran esa rutina varias veces antes. Los cuatro que aceptaron fueron liberados. Los otros dos no.

It is not lost on me that most of the DC media failed to tell the truth about their partnership with the Biden Regime.

Why else would they not criticize the failure of the Biden Administration to even visit Americans in prison in Venezuela?

The diplomatic standard is a… pic.twitter.com/k3Mr5MFET2

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025