Inicio

Machado afirma que visita de Richard Grenell no avala a Maduro: “Aquí no hay negociación”

"Yo estaba al tanto de esta visita, fui informada. Y además conversé con el enviado especial del presidente de EEUU durante su visita y me informó del resultado de la misma", explicó Machado sobre la visita de Richard Grenell a Venezuela

/ EFE

Redacción Runrun.es Hace 44 mins

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este lunes que conversó con Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, quien visitó la semana pasada Venezuela y se reunió con Nicolás Maduro.

“Yo estaba al tanto de esta visita, fui informada. Y además conversé con el enviado especial del presidente de EEUU durante su visita y me informó del resultado de la misma”, explicó Machado durante un encuentro online con varios periodistas, en el que recordó que existe un único objetivo, el cual es “unificar a todas las familias venezolanas en nuestro país”, para lo cual “es indispensable salir de este régimen”.

“Si no derrotamos a Maduro y lo desalojamos del poder, eso no lo vamos a lograr (…) No es solo Maduro, es un sistema que estamos cambiando. Y que esto le quede claro a todo el mundo (…) Esto lo vamos a lograr”, acotó.

Machado instó a los venezolanos a “dejar de escuchar a los estafadores y a los perdedores” y aunque reconoció que hay quienes puedan sentirse tristes, “hay que levantarse, sacudirse el polvo y seguir”.

Asimismo, aseguró que la administración de Maduro “va para afuera con o sin negociación” y que han llevado a cabo cuatro etapas:

Construir fuerza real.

Demostrar con números y pruebas la victoria en las presidenciales.

Aislamiento internacional del “régimen”.

Desalojo de la “tiranía”.

Conversaciones con Richard Grenell

Machado aseguró que su equipo ha estado en contacto permanente con aliados de América Latina, Europa y Estados Unidos.

“Desde antes de la llegada del presidente Trump al poder establecimos contactos con personas que tienen hoy responsabilidades directas en el tema de Venezuela”, acotó.

Además, aseguró que esos aliados tienen claro lo que su equipo está dispuesto a hacer, así como su equipo sabe el diagnóstico que tiene la administración de Trump sobre lo que representa Venezuela.

“Creer que el gobierno de EEUU tiene alguna duda sobre la amenaza a la seguridad hemisférica que representa este régimen, es ingenuo. ¿Alguien cree que Trump no sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del Tren de Aragua?”, sentenció.

"¿Alguien cree que Trump no sabe que Nicolás Maduro es el cabecilla del Tren de Aragua?".@MariaCorinaYA en conversación con periodistas. #HastaElFinal pic.twitter.com/YYcSa5T5GG — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 3, 2025

Machado señaló que la visita de Richard Grenell tenía el propósito de que la administración de Nicolás Maduro regresara “unos rehenes que fueron secuestrados después del 28 de julio”, además de asegurar que Venezuela recibiría “personas que han cometido crímenes deportadas”.

Machado aseguró que el gobierno de Donald Trump “ha sido muy claro en que aquí no hay negociación”.

“Maduro podrá decir lo que quiera, pero eso es lo que es. Tengamos la claridad que Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica y la seguridad de EEUU. Les aseguro que eso está clarísimo en esta administración”, sumó.

En ese sentido, pidió a los venezolanos tener la seguridad de que tienen “los mejores equipos, gente comprometida, honesta y experimentada llevando adelante la relación con los gobiernos de América Latina”.

María Corina (@MariaCorinaYA) conversó con el enviado especial de EEUU a Venezuela. “Me informó del resultado del encuentro con Maduro. Aquí no hay negociación. Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad de EEUU, y ellos están clarísimos”. pic.twitter.com/EQnN0D26rC — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 3, 2025

¿Con quién cuenta María Corina Machado en el exterior?

Ante la pregunta de con quién cuenta Machado y cómo se evidencian esos apoyos, respondió: “Contamos con los aliados de la democracia del mundo”.

Además, dijo que eziswte un blindaje de las Fuerzas Armadas para con el gobierno, pero recordó que el deber de las mismas es “hacer valer la soberanía popular y tenían que haberlo hecho el 28 y el 29, y no lo han hecho hasta hora, eso es verdad”.

“El hecho de que no se haya logrado hasta ahora no significa que no lo vamos a lograr”, añadió.

Por otra parte, afirmó que la dinámica a nivel internacional “está en una situación tremendamente volátil”, pero en lo que se respecta a Venezuela “las señales han sido inequívocas en términos de las prioridades de la administración y lo que Venezuela represente”.

¡Cada cosa en su dimensión!

Así lo dijo @MariaCorinaYA 🇻🇪: 1) El presidente de Panamá es un gran aliado: Lo que dijo fue que se ha estabilizado el flujo de los inmigrantes, no la situación en Venezuela. 2) El blindaje de las Fuerzas Armadas: Todos los efectivos del Plan… pic.twitter.com/Ue7towEBVo — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 3, 2025

La política exterior de Trump hacia Maduro

Machado dijo no querer especular ni interpretar a ningún jefe de Estado, tampoco al presidente Trump, sobre sus políticas. Se abstuvo también de revelar los detalles de sus conversaciones, pero no duda que la administración estadounidense acompañará a Venezuela.

Sin embargo, enfatizó: “No le estamos pidiendo a nadie que nos salve. El centro de esta lucha es aquí y con los venezolanos que están afuera, porque yo no divido. Es un conflicto globalizado (…) Van 13 días de esta administración y yo creo que hay que estar aquí un día a la vez“, dijo.

🇻🇪 María Corina Machado (@MariaCorinaYA) sobre qué espera de Donald Trump (@realDonaldTrump) 🇺🇸: "Les puedo asegurar que vamos a lograr que esta administración, que ha acompañado a los venezolanos, nos va a acompañar hasta lograrlo. No le estamos pidiendo a nadie que nos salve,… pic.twitter.com/vKGdjJKBwv — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 3, 2025

Por otra parte, Machado no ve mal que exista un canal entre el gobierno de Estados Unidos y Maduro, pues considera positivo que la administración norteamericana “le diga las cosas claramente al régimen”.

“Yo creo que la administración de Trump tiene una forma muy nítida de decir lo que piensa y no tengo duda de que eso se le transmitió”. añadió.

Situación de la Plataforma Unitaria

Machado fue consultada sobre las posiciones de partidos como Un Nuevo Tiempo, que decidieron participar en las venideras elecciones que se programaron para 2025.

“La posición es firme y clara: aquí se respeta el mandato popular del 28 de julio. Y el que no quiera hacerlo, que se lo diga con claridad al país“, dijo.

Asimismo, reconoció que los venezolanos quieren elecciones, pero unas donde todos voten, dentro y fuera del país. Siguiendo esa línea, cuestionó: “¿Cómo puede llamar a votar alguien que no defiende el voto? ¿Con qué cara? Este es un pueblo noble, pero no pendejo”.

“Las cosas están muy claras, quién está de un lado y quién está del otro. Plegarte al régimen es una posición que para algunos les quita la amenaza (…) Si algunos le quieren hacer el juego al régimen, que le echen bolas. El país y la historia les va a pasar por encima”, añadió.

Aseguró haber conversado con las bases de distintos partidos. “Aquí nadie se chupa el dedo y no nos dejamos engañar (…) Allá ellos. Si quieren aliarse con el régimen y hacerle la comparsa, que le echen bolas. Eso sí, implacable será la historia y los venezolanos juzgando lo que hay aquí“.

Edmundo González no se va a juramentar fuera del país

María Corina Machado insistió en que Nicolás Maduro no puede hacer nada “para retomar legitimidad y no lo van a reconocer, aunque le estén diciendo a los suyos que esa foto lo reconoce”. A su juicio, “eso es mentira, es paja, eso es falsa”.

En cuanto a Edmundo González Urrutia, afirmó que “es el presidente electo de todos los venezolanos” y destacó su trabajo fuera del país, recordando que tanto él como su familia “siguen siendo objeto de unas presiones oscuras, asquerosas, por parte del régimen y operadores del mismo, tratando de quebrar”.

Señaló que han tenido propuestas de una eventual juramentación de González Urrutia fuera de Venezuela, pero asegura que, de darse esto, lo haría dentro del país, en la Asamblea Nacional.

¡El Presidente Edmundo González (@EdmundoGU) ha hecho un trabajo impecable! “Él y su familia han sido y siguen siendo objetos de presiones oscuras por parte del régimen y operadores que tratan de quebrarlos, y él está firme y claro”.@MariaCorinaYA 🇻🇪 pic.twitter.com/kgyUAiJ89z — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) February 3, 2025

La protección a venezolanos en EEUU

Machado abordó la situación de venezolanos que están en EEUU, a propósito del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), del que muchos son beneficiarios y podrían ser deportados.

“El tema del TPS es desgarrador, nos preocupa enormemente y hemos estado abocados en los últimos días. He estado conversando con varios representantes porque esto lo vamos a abordar juntos”, expresó.

Su prioridad, dijo, es “el bienestar de todos los venezolanos”, dentro y fuera del país. Y aunque quiere que todos los que están el exterior regresen, espera que lo hagan “a una Venezuela libre, segura y próspera, donde nadie se persiga, y que lo hagan libremente”.

“Los criminales es otra cosa y cada gobierno tiene el derecho de hacer cumplir sus leyes. Estamos abocados a buscar algún tipo de protección efectiva para los venezolanos de bien”, añadió.

Finalmente, dijo que su equipo está trabajando en este tema y espera poder “conseguir un esquema que sea justo para las partes”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.