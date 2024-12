Inicio

“Me enteré por una noticia en redes”: Muere bajo custodia preso político poselectoral recluido en Tocuyito

Redacción Runrun.es Hace 43 mins

Organizaciones no gubernamentales confirmaron que falleció bajo custodia el preso político poselectoral Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, quien estaba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, a Álvarez se le negó la atención médica en el recinto carcelario y fue trasladado a la enfermería del penal después que sus compañeros de celda protestaron por su grave estado de salud.

“Exigimos al Estado Venezolano información oportuna sobre la causa de muerte del Sr. Jesús Rafael Álvarez. Que haya justicia y reparación para sus familiares”, señaló la organización vía X (antes Twitter).

Jesús Rafael Álvarez sería el segundo preso político poselectoral que muere en custodia, luego de que, el pasado 14 de noviembre, Jesús Manuel Martínez Medina también muriera en la cárcel. Martínez Medina estaba preso en Lechería, estado Anzoátegui y como consecuencia de la falta de atención necesaria por su diabetes tipo II, murió en el hospital Luiz Razzetti de Barcelona.

MUERE BAJO CUSTODIA | Familiares confirman la muerte, bajo custodia, de Jesús Rafael Álvarez, preso político poselectoral recluido en #Tocuyito. La información que más temprano comenzó a circular en medios de comunicación, nos fue confirmada la noche de este viernes #13Dic. Se… pic.twitter.com/G53HFzlP6z — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 14, 2024

Jesús Álvarez, hijo del preso político, informó que supo del fallecimiento de su padre a través de las redes sociales y tras reconocer el cadáver en la morgue, se trasladó a Tocuyito donde le negaron que algún preso hubiera muerto.

“Me enteré de que mi papá falleció. A mí no me avisaron nada. Me enteré de que mi papá falleció fue ayer (jueves). Yo me vengo a enterar es por una noticia en las redes. ¿Cómo uno, como familiar, se le va a morir el familiar de uno que está preso inocentemente va a morir y a uno no lo llaman?”, reclamó el hijo del fallecido en un video que publicó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

EL joven solicita la entrega del cuerpo de su padre, ya que le indicaron en Tocuyito que ningún preso murió. “Me dicen que ahí no hay ningún muerto, que cuál es el cadáver. ¿Entonces eso que me mostraron qué era? ¿Un muñeco falso? Ese era mi papá. ¿Los datos que me tomaron para el acta de defunción son falsos? Yo exijo que me entreguen el cuerpo de mi padre”.

La madre de Jesús Álvarez también está detenida en Puerto Ordaz, estado Bolívar. “Yo tampoco quiero que mi mamá muera encerrada inocentemente como murió mi padre”.

“Murió inocentemente un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia. Tengo un mes durmiendo por aquí, comiendo de lo que me dan porque la plata no alcanza mucho. ¿Qué me entregan? Un cuerpo fallecido. Me lo llevo pero no como yo quería y mi mamá presa todavía”, añadió el joven.

Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, preso político, falleció en el Internado Judicial de Tocuyito. Su hijo se enteró de la noticia a través de las redes sociales y, tras reconocer el cadáver en la morgue, se trasladó al penal donde le negaron que algún preso hubiera muerto. El… pic.twitter.com/VIMEYUtQkW — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 14, 2024

Rafael Álvarez fue detenido arbitrariamente el pasado 2 de agosto en El Callao, estado Bolívar, junto a su esposa, Anny Suárez, luego de que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según la ONG Clippve, sin orden de captura, “los sacaron de su casa por una supuesta investigación”. Ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, “que los procesó por supuestos hechos de terrorismo e instigación al odio”.

ACTUALIZACIÓN DEL CASO JESÚS RAFAEL ÁLVAREZ Muere bajo custodia, en circunstancias que no han querido informar a su hijo Jesús Álvarez, el día jueves #12Dic. Funcionarios del penal nunca le informaron a su hijo, quien se entera pasadas las 7pm, de este viernes #13Dic, a través… https://t.co/6OR32n8wZ1 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 14, 2024