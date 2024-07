Inicio

El Mañanero del 31 de julio: Machado dice tener más del 84% de las actas y otras noticias sobre Venezuela

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

En El Mañanero del 31 de julio de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Pasadas las dos de la tarde, la líder de oposición, María Corina Machado, junto a Edmundo González Urrutia, aparecieron por la segunda avenida de Los Palos Grandes, a encontrarse con la multitudinaria concentración que ya llevaba varias horas bajo el sol. A la par de eso, Nicolás Maduro anunció seis medidas para “extremar todas las acciones para proteger el pueblo, restablecer la paz, capturar a los complotados y para que haya en Venezuela justicia”.

Machado y González Urrutia confirmaron ante multitud que tienen más de 84% de las actas

Biden y Lula piden publicar actas “de inmediato” y más sobre la movida internacional tras comicios

Bloquearon sitio web para revisar actas electorales: así puedes acceder

Se concretó detención de “opositor con iniciales FS” anunciada por Cabello a principios de julio

Al menos 13 asesinatos se han registrado desde el 28J en medio de las protestas en Venezuela

Barreto compartirá sus actas al equipo de Machado: “Se puede llegar a más del 90%”

Centro Carter canceló presentación de informe sobre elecciones y sus miembros fueron retirados de Venezuela

Laboratorio de Paz registró al menos 210 protestas en Venezuela el 29 de julio

AHORA | Miembro de mesa afirma que en su centro de votación, la Escuela Básica Nacional España, ubicada en Los Magallanes de Catia, ganó Edmundo González en la mesa 3 con 337 votos, mientras que Nicolás Maduro obtuvo 137. #30Jul Vía @Andrea_GP21 pic.twitter.com/sK6DcvJOEv — Runrunes (@RunRunesWeb) July 30, 2024

“Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron. Y cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 #30Jul