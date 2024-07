Inicio

Barreto compartirá sus actas al equipo de Machado: “Se puede llegar a más del 90%”:

Juan Barreto dice que su equipo cuenta con actas que la Plataforma Unitaria Democrática probablemente no tenga y que podría aumentar el número a 95%

Yakary Prado Hace 22 mins

El dirigente del movimiento de izquierda Redes Juan Barreto, y quien también apoyó la candidatura del opositor Enrique Márquez, informó en una entrevista que espera compartir con el equipo de María Corina Machado un lote de actas del proceso electoral del 28 de julio que, asegura, podría aumentar el número con las que cuenta la oposición.

“Tenemos el 36% de las actas, porque la mayor parte de nuestros testigos fueron expulsados de los centros. MCM dijo que tenía 73,2 %. Yo presumo que con las actas que tenemos nosotros y las que tienen María Corina Machado llegamos a más del 90 %. de las actas totales, porque en muchos centros se instalaba nuestro testigo o testigo descentrado o se instalaba el de la MUD. Hay unas actas que tiene la MUD que no tenemos nosotros y hay actas que tenemos nosotros que no tiene la MUD. Cuando las crucemos, y esto es un tubazo, vamos a tener cuidado si no el 95 % de todas las actas. Empezaremos a pasarle esas actas al equipo de MCM”, declaró Barreto en una entrevista con el periodista Vladimir Villegas.

Precisó que están en un proceso de cotejo y limpieza de la veracidad de esas actas, verificando el código QR y otros aspectos de validación para compartirlas a la brevedad con el equipo de Machado.

Anunció también una reunión de Enrique Márquez con otros excandidatos como Javier Bertucci, Antonio Ecarri y Claudio Fermín que pidieron revisar de actas, “a ver qué actas tienen ellos y así construir un pull de actas”.

La oposición cuenta con más de 84% de las actas

En una multitudinaria manifestación frente a la sede del PNUD en la avenida Francisco de Miranda la líder de la oposición, María Corina Machado, junto al candidato Edmundo González Urrutia, confirmaron que ha aumentado el número de actas que manejan y que certificarían el triunfo opositor.

Durante su alocución, María Corina Machado informó que hasta el momento tienen más del 84% de las actas de votación, por su parte, Edmundo González Urrutia aseguró que cuando se termine de totalizar el porcentaje que falta, “va a tener más de 8 millones de votos”.

