Biden y Lula piden publicar actas “de inmediato” y más sobre la movida internacional tras comicios

La movida internacional sigue activa tras el resultado electoral anunciado el pasado domingo en Venezuela. Gobiernos y organizaciones continúan llamando a publicar todas las actas de la consulta e instando al gobierno a aclarar la situación.

Este 30 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron este martes por teléfono sobre la crisis en Venezuela y coincidieron en que el ente electoral venezolano debe publicar cuanto antes las actas de votación.

“Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de los votos en los centros de votación”, detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Asimismo, los mandatarios compartieron la perspectiva de que las elecciones venezolanas “representan un momento crítico para la democracia” en el continente y se “comprometieron a seguir en estrecha coordinación sobre este tema”.

Biden agradeció a Lula “por su liderazgo en Venezuela”, dado que el mandatario brasileño ha jugado un importante papel de mediación entre el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, y la oposición antichavista en los meses previos a los comicios, reseñó la agencia EFE.

Según informó el Gobierno brasileño, Lula reiteró durante la conversación de media hora la posición de su país de “seguir trabajando por la normalización del proceso político” en Venezuela, y dijo que era “fundamental” la publicación de las actas.

En un breve trino, la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que se hacía eco del llamado de Biden a publicar de manera “inmediata” datos detallados de los resultados de las elecciones venezolanas.

Además repudió la violencia contra las personas que han salido a manifestar contra el resultado electoral.

“La violencia, el acoso y las amenazas contra manifestantes pacíficos y actores políticos son inaceptables. Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y se debe respetar la voluntad del pueblo”, recalcó.

I echo @POTUS’ call for the immediate release of detailed polling data of the results of the Venezuelan election. Violence, harassment, and threats against peaceful protestors and political actors are unacceptable. The U.S. stands with the Venezuelan people, and the will of the…

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 31, 2024