Hidromet UCV: Hasta el 15 de abril se documentaron 5 057 focos de calor en Venezuela - Runrun

Para el Departamento de Hidrometereología de la Universidad Central de Venezuela (Hidromet – UCV), los registros atípicos de incendios y focos de calor en Venezuela se mantienen por noveno mes consecutivo. Entre el primero y el 15 de abril se documentaron 5 057 focos de calor (o indicios de incendios forestales) en todo el país.

El ingeniero Alfredo Gil informó en su cuenta de X (Twitter) que los estados con mayor número de registros son Bolívar (con 1 120), Guárico (786) y Apure (691). Estas tres entidades se han mantenido en el tope de focos de calor desde agosto del 2023, cuando Hidromet – UCV ha registrado cifras récord de focos de calor e incendios comparado a todos los datos históricos desde el 2001.

#ImageOfTheDay

Since the start of 2024, #Venezuela 🇻🇪 has been affected by the most severe forest fires in years

The blazes are intensified by the ongoing drought 🌡️

⬇️ Smoke from the fires is visible in this #Sentinel2🇪🇺🛰️ image from 15 April pic.twitter.com/H8MeAY7PZU

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 17, 2024