NASA: Venezuela rompe récord de registros de incendios en el primer trimestre del 2024 - Runrun

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) informó, este 29 de marzo. que más de 11.000 focos de calor e incendios se han registrado en Venezuela desde el inicio de marzo y más de 9.000 se documentaron entre enero y febrero de 2024, según los sensores del Espectoradiómetro del Observatorio Terrestre de la NASA (Modis, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado de prensa, la institución científica internacional advirtió que existe unas «cifras récord en incendios en Venezuela para el primer trimestre del año, de acuerdo con la plataforma Queimadas, del programa del Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE)».

Fire counts in Jan. and Feb. 2024 were above 9,000—higher than any other Jan. or Feb. since the beginning of the MODIS (a sensor on @nasa’s Terra satellite) record in the early 2000s. In March 2024, the sensor detected more than 11,000 fires, the highest since 2003.

— NASA Earth (@NASAEarth) March 29, 2024