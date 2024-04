El Mañanero del 5 de abril: la minería arrasa con los bosques y siete noticias más sobre Venezuela - Runrun

En El Mañanero del 5 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela.

Entre 2022 y 2023 Venezuela perdió cerca de 27,5 mil hectáreas de bosque tropical, un 0,735 % de la pérdida de bosques a nivel mundial, y subió del puesto 25 de países con mayor pérdida de cobertura arbórea al puesto número 18. Global Forest Watchindicó que la deforestación en Venezuela aún mantiene sus tendencias desde el 2016: la mayoría de la pérdida de árboles proviene de la minería y la agricultura no controlada.

Otras noticias destacadas de la jornada son el análisis que hizo Laboratorio de Paz sobre los riesgos de la ley antifascismo, la aclaratoria de la Plataforma Unitaria -que afirma que la oposición aún no tiene candidato inscrito para las presidenciales- las fallas en la actualización del registro electoral que desalientan la participación y el cese definitivo de las operaciones de Radio Caracas Radio, la emisora más antigua del país.

Reportan aumento de violencia escolar entre niñas en Maracay

La Plataforma Unitaria aún no tiene candidato

Dirigentes estudiantiles reflexionan sobre una década de protestas

15 días detenidos cumplen dirigentes de Vente Venezuela

Laboratorio de Paz alerta sobre cuatro riesgos de la ley antifascismo

Venezuela perdió 27,5 mil hectáreas de bosques primarios en 2023

RCR también dijo adió en sus redes sociales

Lo que establece la Lopre sobre sustitución de candidatos

The Venezuelan people are fighting for freedom and democracy against the extreme socialist regime imposed by Chavez 25 years ago.

Venezuela's vast wealth of natural resources will be harnessed to rebuild the nation into a prosperous country with a modern market economy and rule… https://t.co/fkkUUl2szP

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 4, 2024