El Mañanero del 13 de marzo: Rosales descarta reemplazar a Machado y otras siete noticias sobre Venezuela - Runrun

En El Mañanero del 13 de marzo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, salió al paso a rumores sobre su eventual reemplazo a María Corina Machado en una candidatura presidencial y aseguró que, por ahora, está comprometido con respaldar la habilitación de la líder de Vente Venezuela. El dirigente Víctor Venegas fue liberado con medidas cautelares; el Observatorio de Violencias Lgbtiq+ pide esclarece transfemicidio de migrante venezolana en Ecuador y el Observatorio Electoral Venezolano denuncia los seis puntos de la elección presidencial apresurada que afectarán derechos de votantes.

Estas son las horas, porque no se pueden detener, para ponerse la gorra del líder, del jefe de la oposición. Y decir, bueno, lo que no va a pasar es que los venezolanos se queden sin opción (…) Yo a estas horas estuviese convocando a Raimundo y todo el mundo para decidir qué metodología se usa para escoger un candidato sustituto (…) En estas horas debe haber voluntad política, desprendimiento y mucha grandeza y compromiso unitario para no defraudar al país que está esperando». Henrique Capriles, excandidato presidencial.