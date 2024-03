Rosales descarta reemplazar a María Corina…por ahora - Runrun

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, salió al paso a rumores sobre su eventual reemplazo a María Corina Machado en una candidatura presidencial y aseguró que, por ahora, está comprometido con respaldar la habilitación de la líder de Vente Venezuela a las elecciones del venidero 28 de julio.

Entrevistado en un programa radial, Rosales negó que su partido, Un Nuevo Tiempo (UNT), esté en negociaciones con otras toldas políticas de oposición y el propio chavismo para suplantar a Machado, cuya candidatura a los comicios por la presidencia de Venezuela fue inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“María Corina fue electa en las primarias y es nuestra candidata, es quien lidera la oposición. Estamos en una lucha, en una propuesta de forma permanente con la plataforma unitaria para que se permita la habilitación de María Corina como candidata presidencial”, dijo el excandidato presidencial al periodista Román Lozinski.

Rosales dijo que su partido respalda la unidad opositora y se ceñirá a la estrategia que acuerde esa coalición en torno a la imposibilidad de Machado de inscribirse en el CNE. Aseguró que el Plan A es pujar para que se de la inscripción y reconoció que hasta ahora no hay un Plan B.

“Hay varios escenarios, pero la táctica no está clara y no podemos estar anunciando cuál sería nuestra estrategia porque pondremos en alerta a nuestros adversarios, que se quieren quedar seis años más allí. Lo importante es mantenernos en la ruta electoral y ser coherente con el pueblo de Venezuela que nos pide salir de esta situación”, alertó.

El dirigente regional sostuvo que no ha hablado recientemente con Machado.

“Recientemente no he hablado con ella porque ella tiene sus actividades y yo tengo mi rol en el Zulia. Como dirigentes políticos tenemos que hablar permanentemente con todos los sectores y líderes y María Corina Machado tiene un rol fundamental. Nuestra lucha está a la disposición de la plataforma unitaria y los venezolanos en términos generales”.

Rosales reiteró que la tarjeta de UNT no es exclusiva del partido y está a disposición de la Plataforma Unitaria y la unidad en general.

Sobre la designación del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, como jefe supremo del Zulia por parte del Ejecutivo y su comparecencia este lunes 11 en la entidad dijo estar preparado para propinar otro revés electoral al chavismo.

“Zulia es el estado donde más victorias ha obtenido la oposición, el estado donde más derrotas le hemos propinado al chavismo. No es nada nuevo que figuras como él o dirigentes como él vengan a nuestra tierra”.

Capriles pide a Machado no dejar a los venezolanos sin opción

Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, envió un mensaje a María Corina Machado, ganadora de la primaria opositora, en el que la instó a «no dejar a los ciudadanos sin opción» de cara a las presidenciales del 28 de julio.

Durante el programa Vladimir a la Carta de este lunes, 11 de marzo, Capriles aseguró que la administración de Nicolás Maduro no levantará ninguna inhabilitación «producto de la presión», pero no significa que haya que dejar de pelear para que se levante.

Además, Capriles reconoció a Machado como la «figura más viable» de aquellos que quieren un cambio, pero consideró que hay que «poner al país y los venezolanos por encima» y tomar decisiones que favorezcan la participación electoral de la oposición.

«Estas son las horas, porque no se pueden detener, para ponerse la gorra del líder, del jefe de la oposición. Y decir, bueno, lo que no va a pasar es que los venezolanos se queden sin opción (…) Yo a estas horas estuviese convocando a Raimundo y todo el mundo para decidir qué metodología se usa para escoger un candidato sustituto (…) En estas horas debe haber voluntad política, desprendimiento y mucha grandeza y compromiso unitario para no defraudar al país que está esperando», expresó Capriles.