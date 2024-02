Jorge Rodríguez desestima la participación de venezolanos en EEUU y Argentina en las elecciones presidenciales - Runrun

«Tú me preguntas: ¿cómo votarán las personas en Estados Unidos? No pueden… ¿Cómo?, Si no hay representación consular (…). ¿Cómo votará un venezolano en Argentina?, ¿si no nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico (el presidente argentino Javier Milei) se lo roba? No hay forma de que se garantice que ese psicótico no haga algo así. ¿Cómo haremos?», fueron las excusas del presidente del parlamento venezolano Jorge Rodríguez este 28 de febrero para que los venezolanos en el exterior no participen en las elecciones presidenciales pautadas para este año, aunque aún no se ha precisado una fecha.

🇻🇪 | Presidente de la AN, Jorge Rodríguez: "¿Cómo votarán los venezolanos en EE.UU.? No pueden ¿Cómo? Si no se nos permite tener representación consular ¿Y en Argentina qué hacemos con el loco psicótico que es presidente de allá?". pic.twitter.com/ZauaAXfa6b — Data Viva (@data_viva) February 28, 2024

Durante una alocución gubernamental, Rodríguez, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de Nicolás Maduro ante las negociaciones políticas con la Plataforma Unitaria, destacó que la Asamblea Nacional recopiló una lista de fechas potenciales para los comicios electorales firmado por 150 personas.

«Aquí están las inmensas mayorías del país», dijo sosteniendo el presunto documento con una tapa dura de color rojo, que entregarán esta semana a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un acto que la Plataforma Unitaria catalogó como una violación a los acuerdos políticos firmados en la isla de Barbados en octubre pasado.

Rodríguez alegó que Estados Unidos tiene una delegación representada por el político opositor Juan Guaidó, en vez de un representante del PSUV. Mientras que en Argentina el presidente Milei ha cuestionado las políticas del gobierno madurista en materia de derechos humanos.

Excusas sin fundamento

El pasado 26 de febrero, el abogado y activista José Morón denunció que el CNE no ha renovado los planes de registro electoral de los venezolanos a nivel nacional e internacional, vulnerando el artículo 26 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que exige al Estado admitir el voto de los venezolanos en el exterior.

Mientras tanto, el Comando de campaña de una de las candidatas de la oposición a las elecciones, María Corina Machado, en Argentina denuncian que la excusa de Rodríguez es negligencia política y censura.

«Con estas declaraciones (…) lo hace con una intención: que los venezolanos en Argentina no nos organicemos ni votemos», denunció una de las representantes de la campaña política en la red social X (Twitter). «Empecemos con quién es Jorge Rodríguez: él no determina quién nos determina qué venezolanos en el exterior podemos votar. Es un derecho humano, es un derecho constitucional».

Jorge Rodríguez tiene miedo de que los venezolanos en Argentina votemos 🗳️ Desde el Comando #ConVzla en Argentina le decimos que estamos organizados, tenemos la convicción y la fuerza para llevar a María Corina Machado a Miraflores ES HASTA EL FINAL 💪🏼🇻🇪🇦🇷 pic.twitter.com/uPQxl004ft — Con Maria Corina Argentina (@ConmariacorinaA) February 29, 2024

Mientras tanto, Rodríguez dice que el nuevo documento firmado por políticos afines al PSUV es superior al Acuerdo de Barbados.

«Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye. Porque quien puede lo más, puede lo menos. O sea, el acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto de este acuerdo, que es mucho más amplio», afirmó el presidente del parlamento madurista, aunque en la firma no estuvieron presentes miembros de la Plataforma Unitaria.

Por su parte, Gerardo Blyde, representante de la oposición en el Acuerdo de Barbados, presentó una denuncia con 5 puntos que sugieren que el gobierno de Maduro está violando los acuerdos para alcanzar unas elecciones dentro de los estándares de los derechos democráticos, en donde se destaca la persecución de Machado y la desaparición forzada y detención arbitraria de la activista Rocío San Miguel.