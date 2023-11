El Mañanero del #09Nov: las ocho noticias que debes conocer - Runrun

En El Mañanero de Runrun.es de este 09 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) celebró su segundo día en la Sala de Apelaciones sobre el caso Venezuela I (y, spoilers, los expertos en DDHH analizan que al gabinete de Nicolás Maduro no le fue bien en la defensa), los funcionarios militares invaden la sexta cárcel, el Internado Judicial de Trujillo (y no encontraron al pran) y el gobierno estadounidense le dio chance a Nicolás Maduro de aflojar las inhabilitaciones a opositores hasta el 30 de noviembre si no quiere más sanciones.

CPI en segunda audiencia de apelación: En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela

¿«El Loro» voló de la cárcel de Trujillo?

EEUU fija plazo a Maduro hasta el #30Nov para definir habilitación de Machado

Corpoelec también se borró los derechos de los adultos mayores

Sector educativo siguió liderando los reclamos laborales en el mes de octubre

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI

Mi Convive premiará iniciativas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios

“En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad” Contundente mensaje final de Paolina Massidda, miembro de la Defensa para Víctimas de la Corte Penal Internacional, sobre investigación Venezuela I y crímenes. QUE LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS SE ESCUCHE #VenezuelaEnLaCPI 🗣️ pic.twitter.com/ED7nJ45jCt — PROVEA (@_Provea) November 8, 2023

«Algo que para mí es muy estricto es que no voy a apoyar al régimen de Nicolás Maduro si no hay elecciones libres», dijo el presidente recién electo en Ecuador, Daniel Noboa. «Creo que lo que pasó con María Corina Machado es inconstitucional, no es democrático y es absurdo. Creo que debería haber elecciones libres»

