Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela - Runrun

El incendió ocurrió en uno de los inmuebles de una toma (invasión), ubicada en la intersección de Vista Hermosa con calle Central

Foto: Ruta 5 (Norte y Sur)

El pasado lunes, 6 de noviembre, se registró un incendió en dos viviendas precarias del campamento informal Los Pirquenes, en el cerro Obligado del municipio de Coronel, una región al sur de Chile. En el hecho perdieron la vida 14 venezolanos, de los cuales ocho de ellos eran menores de edad.

Medios locales comunicaron que el siniestro inició alrededor de las 7:00 pm. A pesar de que se reportaron alrededor de cinco unidades de bomberos, las llamas no pudieron ser apagadas sino hasta las 8:55 pm. El fallecimiento de ocho infantes, con edades entre los tres y los 14 años, lo confirmó Javier Valencia, alcalde subrogante de Coronel.

“Son tres familias, ocho menores de edad y seis adultos que fallecieron producto de este incendio que arrasó con su vivienda”, comentó el funcionario, quien agregó que estas personas vivían en condiciones precarias y de hacinamiento.

Causa del incendio

De acuerdo a El País, Hugo Cuevas, fiscal adjunto en la región del Bío Bío, declaró que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento por una estufa rudimentaria que funcionaba a leña y generó una “ignición mayor”.

Dicha estufa estaba cerca de la entrada de una de las viviendas, donde comenzó a propagarse el fuego. Luego se esparciría hasta la segunda vivienda. “Las personas se fueron hacia el fondo de la casa, quedando atrapadas”, explicó Cuevas.

Asimismo, el coronel Luis Rozas, prefecto de Carabineros de Concepción, una de las principales ciudades del sur de Chile, compartió que la vivienda “sólo tenía una entrada y salida”. Por lo que al avivarse las llamas, no tenían alternativa de escape.

🇨🇱🇻🇪 | URGENTE: Al menos 14 fallecidos, entre ellos 8 adultos y 6 niños de nacionalidad venezolana, en un incendio de viviendas en Coronel, región Biobío, Chile. pic.twitter.com/eEHUk5rRpJ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 7, 2023

Por otra parte, Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes, dijo que había 689 familias viviendo en el campamento. “Luchamos por el tema de la luz eléctrica, las instalaciones eléctricas son terribles, los incendios en gran parte han sido por eso, necesitamos un permiso», exigió Araya.

Las víctimas: todos venezolanos

Según informaciones del portal La Nación, los fallecidos serían oriundos del estado Táchira, de la región andina de Venezuela. Pertenecían a tres núcleos familiares: Martínez, Gutiérrez y Soto. Una de las familias de migrantes, incluso, caminó 11 días desde Venezuela para llegar a Chile. No tenían ni dos meses en suelo chileno.

Tras una respectiva investigación, las autoridades encargadas dieron con las identidades de las víctimas, quienes no tenían consigo documentación alguna. Estas quedaron identificadas como Martínez Wilmer Vivas, B. Martínez (13 años), N. Martínez (11 años), W. Vivas (nueve años) y S. Vivas (seis años); Edilza Mildred Martínez, Rafael Erasmo Soto, y A.E. Soto (seis años); Jorlej Pérez y Jeferson Márquez, junto a sus tres hijos de nueve, seis y cuatro años, respectivamente.

Labocar trabaja en las viviendas incendiados donde 14 personas murieron en Coronel. Profundo pesar en la comunidad del campamento Los Pirquenes del cerro Obligado de Coronel. Una de las familias había llegado hace poco tras caminar 11 días desde Venezuela a Chile @Cooperativa pic.twitter.com/eMFkStEhdo — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 7, 2023

Familiares de Soto están preocupados porque no saben qué hacer para repatriar los cuerpos de sus fallecidos. “Todos somos de bajos recursos (…), esperamos que el Presidente de Chile nos pueda apoyar con ese tema. Esto ha sido muy difícil para todos”, comentaron para La Nación.

La tragedia en esta toma de la comunidad de Coronel también tuvo consecuencias para los vecinos de las víctimas. Distintas personas perdieron sus casas debido a la extensión del fuego. Al respecto, el alcalde Valencia aseguró que se dispondrá de “la presencia de la oficina de Derechos Humanos para ayudarlos a canalizar los trámites que sean necesarios con su documentación”.

Reacción del Estado chileno ante el incendio

Valencia también manifestó su preocupación por la proliferación de tomas, que apunta, pueden estar causadas por la “pobreza, la exclusión social y las dificultades de acceso a una vivienda digna en el país”.

Hizo un llamado al gobierno pare evitar más episodios como el de Coronel. “El establecimiento de los campamentos de la manera que se está haciendo nos parece preocupante (…), viene una temporada de verano, de calor, de altas temperaturas, y donde vamos a enfrentar incendios tanto forestales, rurales, como de carácter urbano”, comentó a la prensa local.

Coronel además fue una de las zonas más afectadas por los incendios debido a las altas temperaturas del verano austral a principios de este año. El medio T13 reportó el incendio de más de 6.000 hectáreas en febrero, también en las cercanías de Coronel.

Por su parte, Carolina Tohá, ministra del Interior, compartió con “gran consternación» a través de su perfil de X (antes conocida como Twitter) la noticia del fallecimiento de los 14 migrantes venezolanos el mismo día del incidente.

Con gran consternación recibimos la tragedia en Coronel, en que producto de un incendio fallecieron menores de edad y adultos. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas, así como con los vecinos en general de esa ciudad [1/2] — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) November 7, 2023

«Migrantes merecen una mejor calidad de vida»

Tan solo un día después del deceso de los 14 migrantes, la Plataforma Unitaria de Venezuela se pronunció al respecto. Enviaron sus condolencias y lamentaron lo sucedido. Compartieron un comunicado en el que afirman que “todo migrante venezolano merece mejor calidad de vida y poder regresar a un país seguro y con futuro”.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela lamentamos este #7Nov la trágica muerte de catorce venezolanos en un incendio al sur de Chile. Las autoridades han informado que los 6 adultos y 8 niños que perdieron la vida en esta tragedia vivían en condiciones precarias… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) November 7, 2023

Mientras que, la ONG Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) también extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, instó al gobierno de Chile, a la Subsecretaría del Interior y a la Comisión Migraciones Convergencia Social a “trabajar en una política que realmente se haga cargo de la seguridad de todas las personas que habitamos el territorio nacional”.

En su comunicado hicieron énfasis en la importancia de crear una “política de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, así como la construcción de mecanismos para regularización y protección para las personas que se han visto forzadas a abandonar su país natal, ya que así lo establece la legislación chilena actual y también todos los tratados suscritos.

Desde @asovenchile manifestamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de tres familias venezolanas en la localidad de Coronel, Región del Biobío, víctimas de un incendio en el inmueble donde residían y que lamentablemente involucran a 8 niños y niñas. 🧵 pic.twitter.com/AlfJGP4ME4 — Asociación Venezolana en Chile (@asovenchile) November 7, 2023

Descuido e indiferencia hacia los migrantes y las tomas

Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes, declaró para el medio chileno Cooperativa, que este tipo de situaciones se han tratado de evitar en el pasado mediante protestas y manifestaciones, pero no han sido suficiente.

Para el presidente del Campamento Los Pirquenes, el siguiente paso es “hacer un catastro original ahora de las personas inmigrantes, de cuántas personas hay, de cuántas son las familias que están legales e ilegales y poder también buscar una ayuda frente a eso”, comentó.

Además, agregó que más del 50% de los migrantes en el campamento se encuentran de forma legal en el país. Aun así, vela por los que están de forma ilegal, ya que ellos “no pueden quedar a la deriva”.

Ante esta situación, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, argumentó: «Estamos enfrentando una situación especialmente habitacional, que es realmente una crisis, pero sin duda estamos llegando tarde y por eso tenemos una política de emergencia habitacional”.

A pesar de haber sido declarada como lugar de riesgo por el Servicio de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), la ministra aseveró que están trabajando en este campamento desde 2022.

Los trabajos realizados en esta zona van en función de “tomar políticas definitivas que implican la relocalización de las familias de este campamento”. No obstante, la ministra no dudó en admitir que “el Estado no ha llegado a tiempo” en esta oportunidad y lamentó lo sucedido.

La ONG Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) señaló en su estudio “La migración venezolana en Chile: un análisis general del ‘éxodo’ más importante de América Latina de los últimos tiempos”, de febrero de 2021, los venezolanos han enfrentado dificultades para regularizar su situación migratoria en Chile, debido a las políticas gubernamentales que han restringido el acceso a visas o refugio.

Esto último hace recordar el lamentable caso de tres venezolanos, radicados en Chile, quienes fallecieron por intoxicación dentro de un conteiner en 2022. Las víctimas de ese episodio vivían dentro del container, y la intoxicación se dio por una estufa que habrían encendido para combatir las bajas temperaturas.