El Mañanero del #7Feb: las 8 noticias que debes conocer - Runrun

Más de 3.600 personas han muerto y otras 16.000 han resultado heridas en la serie de devastadores terremotos que ha sacudido el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, y que ha dejado miles de edificios derruidos en los que se sigue buscando a supervivientes en medio de bajas temperaturas.

Jorge Rodríguez: Diálogo se ha retrasado por trabas de EEUU

Chavismo negocia explotación de yacimiento de gas venezolano con Trinidad y Tobago

Sociedad Anticancerosa: Mortalidad por cáncer en el país aumentó 14%

Migrantes venezolanos varados en la frontera afrontar un futuro incierto

CTV aboga por fijar un «salario de emergencia» mientras se define el salario mínimo

Solo dos casos de covid-19 en las últimas 24 horas

El dólar BCV sigue en alza y superó este #6Feb la barrera de Bs.23

No queremos más sueldo de hambre, no queremos más bonos, queremos salarios justo y respeto a la CRBV, a los derechos humanos y laborales, la OIT estuvo en Venezuela de paseo, Nicolás Maduro nuevamente, los engañó, hoy tomamos la calle nuevamente y no daremos marcha atrás». Sindicato Único de Trabajadores de Venezuela.