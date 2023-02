CTV aboga por fijar un "salario de emergencia" mientras se discute cuál será el mínimo - Runrun

Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, señaló que la fijación del salario mínimo «es potestad del Ejecutivo»

José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), reveló que en los diálogos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una de las prioridades es establecer un «salario de emergencia» para los trabajadores.

En una entrevista que concedió al Circuito Éxitos de Unión Radio, Torres señaló que establecer ese salario de emergencia no estaba en la agenda de esas reuniones, pero prioridad para varias organizaciones.

«Había que revisar una especie de salario de emergencia mientras terminan las negociaciones. Hay un monto inmediato para los trabajadores, para que puedan llevar algo a su mesa», señaló.

A juicio de Torres, es necesario establecer ese salario porque las protestas son una muestra de lo que piden los ciudadanos y que no significa que haciéndolo, las manifestaciones van a parar.

«Las protestas deberán seguir, pacíficas dentro del macro de la Constitución, porque eso nos ayuda a ver si el gobierno puede entender que hay una emergencia nacional en cuanto al hambre de los trabajadores», expresó.

El secretario general encargado de la CTV señaló que se podría avanzar un poco más en estas negociaciones, puesto que esta semana tendrán una reunión «para hablar del salario mínimo con números en la mano».

Con respecto a la fijación de un monto del salario mínimo, explicó que hay promedios, pero no se trata de dar un aumento, sino de frenar la inflación, entre otras acciones necesarias.

«Ya quedó prácticamente un compromiso de la reunión bilateral con el Ministro, que había que revisar eso», indicó José Elías Torres.

Asimismo, explicó que los trabajadores abogan por «unas políticas salariales que permitan sostenimiento en el tiempo» y que lo que otorguen ahora en febrero, no signifique descontento más adelante.

Por su parte, Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, señaló que la fijación del salario mínimo «es potestad del Ejecutivo».

«El hecho que después de 20 años hayamos acordado que todos tenemos que participar en el diseño de la metodología para fijar ese monto, yo creo que ese avance es muy importante», dijo Fernández.

Asimismo, indicó que aunque no se acordó un monto, no significa que el sector privado no revise las remuneraciones de sus trabajadores.

«Lo que no se logró fue un monto sobre el salario mínimo, que repercute en las jubilaciones, en los pensionados, en la administración pública, porque en el sector privado los ingresos son superiores a ese monto», dijo.