Artistas y deportistas se unen en campaña para evitar ejecución de futbolista iraní Amir Nasr-Azadani - Runrun

Artistas y deportistas sumaron su voz a una campaña global para evitar la ejecución Amir Nasr-Azadani, futbolista iraní condenado a muerte por participar en las protestas de su país.

Amir Nasr es un defensa de 26 años a quien el régimen iraní acusa de la muerte de un coronel durante las protestas que sacuden al régimen islámico en defensa de los derechos de las mujeres.

Las protestas se originaron en septiembre de 2022 tras la muerte en custodia de Mahsa Amini, a quien detuvo la policía de la moral por usar mal el velo. En las manifestaciones se contabilizan unos 400 muertos.

Al exjugador del Rah-Ahan, el Tractor y el Gol-e Rayhan lo acusaron por el supuesto delito moharebeh (“enemistad con Dios”), para el que el cuestionado gobierno iraní utiliza la pena de ejecución en la horca. En diciembre, Irán ha ejecutado a dos manifestantes por participar en las protestas de los últimos tres meses.

«La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr», escribió en su perfil en Twitter la cantante colombiana Shakira.

The fight for equality and human rights should be praised not punished, I stand in solidarity with Amir Nasr. https://t.co/QkqC9fgymX

Junto a su mensaje, Shakira compartió una solicitud de recolección de firmas virtual de la página Change.org que tiene como propósito presionar para frenar la ejecución.

Por su parte, el cantautor español Alejandro Sanz, instó al mundo a unirse «ante la barbarie diaria y continúa que ejerce Irán en contra de las libertades».

El futbolista colombiano, Rafael Falcao, tildó de inaceptable la posible ejecución de Amir; mientras que Marc Bartra, ex del Borussia Dortmund y del FC Barcelona, instó a levantar la voz contra esta decisión.

También, el exarquero de la seleccion paraguaya, José Luis Chilavert, exigió en su Twitter libertad para Amir Nasr, al igual que lo hizo el uruguayo que milita con el Barcelona, Ronald Araujo.

En un breve mensaje en Twitter, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) manifestó estar «conmocionada y asqueada» por los informes de que el futbolista profesional se enfrentaba una posible ejecución por defender las libertades básicas en su país.

«Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo», reclamaron.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022