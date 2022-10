Wells Fargo admite “falla técnica” que impide acceso a clientes venezolanos a su sitio web - Runrun

El banco estadounidense Wells Fargo admitió este miércoles, 12 de octubre, una «falla técnica» que impide el acceso de sus clientes venezolanos a su sitio web.

La información fue inicialmente revelada por el periodista Fran Monroy vía Twitter, quien detalló que el problema comenzó desde horas del mediodía de este miércoles.

Además, comprobó que desde las operadoras Movistar y Digitel no se podía ingresar al sitio web de Wells Fargo, y que verificaría otros proveedores de servicio de Internet.

A ese mismo tuit, la empresa respondió: «Nuestros equipos técnicos están al tanto y están trabajando en el problema. Nos disculpamos por el inconveniente».

Tras su publicación, algunos usuarios de Twitter también señalaron que para este jueves, 13 de octubre, en horas de la mañana, se mantiene el acceso denegado.

«Acabo de revisar, tanto app como página web desde Venezuela. En atención al cliente me dijeron que se trataba de una falla técnica. Ni siquiera entendió lo que le estuve explicando», señaló la usuaria Geraldine Sanguino.

Por su parte, el tuitero Carlos Villegas señaló que no se puede ingresar a la web de Wells Fargo con proveedores de Internet de Venezuela. «Con un VPN puedes entrar. Wells Fargo está comentando que están al tanto de problema y están solucionando», expresó.

También, Pablo Escalona indicó que desde atención al cliente le informaron sobre «un mantenimiento que inhabilita que podamos entrar desde Venezuela» y que les dijeron textualmente: “Venezuela no está sancionada».

Con respecto a lo anterior, cabe recordar que en el año 2020, Wells Fargo suspendió el servicio de Zelle para clientes en Venezuela por su “uso inconsistente”, pero se restituyó unos meses después.

Finalmente, el usuario Carlos Gutiérrez publicó una captura de pantalla de la web del banco que señala: «No tiene permiso para acceder a «http://www.wellsfargo.com/» en este servidor».

