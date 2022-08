Advierten que niños, niñas y adolescentes pueden sentir abandono por padres que emigran - Runrun

La psicóloga Jannia Orta señaló que actualmente hay una migración «forzada»

Jannia Orta, psicóloga de la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), alertó este jueves, 25 de agosto, que los niños, niñas y adolescentes cuyos padres emigran pueden sentir «abandono».

En una entrevista que ofreció a Radio Fe y Alegría, Orta consideró necesario explicarle a los niños, niñas y adolescentes las razones por las que sus padres emigran para que no lo interpreten como un abandono.

«La realidad que estamos viviendo en el país hace que a juro los padres responsables de familia se den cuenta de que, para poder sustentar a su familia, tienen que tomar algunas medidas extremas como esta», señaló.

Asimismo, dijo que hay casos de miembros de familias que emigran y tantean la situación. «Tenemos niños que tienen años con sus papás fuera del país a cargo en Venezuela de unos abuelos», dijo.

«¿Cómo lo lee un niño? Un niño lo lee ‘que me abandonaron, aquí me dejaron solo con este familiar (…) Lo leen como un abandono, una ruptura familiar’«, por lo cual resaltó la necesidad de explicarle a los niños las razones por las cuales tomaron esa decisión.

En ese sentido, la especialista señaló que, en la medida de lo posible, debe ser una decisión planificada y hay que involucrar a los niños en este proceso.

«Tratar de establecer los canales regulares de comunicación y no abandonarlos nunca. No mentir, no disfrazar la realidad», acotó.

Finalmente, consideró que los padres deben dejar una red de apoyo que pueda ayudar a quienes se quedan a cargo a cuidar a sus hijos.

Migración forzada

La psicóloga Jannia Orta señaló que actualmente hay una migración «forzada».

«No es una migración porque la gente se cansó de vivir en Venezuela, se cansó de ir a las playas y le gustó ir a hacer turismo a otro lado», aclaró.

Al respecto, indicó que las condiciones en las que se da esta migración forzada son complejas «por las implicaciones emocionales y psicológicas para niños, niñas y adolescentes y para sus familias».

«Es una migración en la que en muchas ocasiones implica a niños, niñas y adolescentes tener que cruzar largos trayectos en condiciones deplorables para su salud física y emocional, pero también implica niños que se quedan en el país, con papás que se van, a cargo de otros cuidadores», dijo.

A pesar de que muchas personas han vuelto al país, de acuerdo con Orta, las cifras de migración han aumentado. «Las condiciones bajo las cuales decidieron migrar forzadamente existen», señaló.

«Es una problemática social importantísima que está dejando rastros emocionales y psicológicos», advirtió.

Selva del Darién

En el caso de las familias que llevan a niños, niñas y adolescentes al trayecto de la selva del Darién, la psicóloga Jannia Orta consideró que el impacto va a depender de la preparación que se haga para los menores.

«Ellos lo pueden leer como una aventura», dijo Orga, pero llegan a darse cuenta de las condiciones y muchos padres hacen esfuerzos en animar a sus hijos en el trayecto.

Sin embargo, advirtió que en el trayecto son largas horas caminando, con poca alimentación e hidratación, además de encontrarse con realidades de otras personas.

«Desde Cecodap recomendamos rotundamente no exponer a los niños, niñas y adolescentes a este tipo de travesías, porque el impacto físico y emocional es rotundo. Probablemente, ellos vayan a vivir cosas que no se les va a olvidar nunca», dijo.