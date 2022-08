Cecodap: Campaña "Pedofilia es Crimen" debe incluir atención a la víctima - Runrun

Carlos Trapani insistió en que la campaña que adelanta el MP debe convocar a distintos actores sociales para evitar la violencia contra los niños

Este martes, 16 de agosto, el abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, pidió al Ministerio Público (MP) más detalles sobre la campaña Pedofilia es Crimen.

El abogado reiteró que la campaña es una estrategia de muchas acciones que se tienen que implementar, sin embargo, debe haber atención a la víctima, deben existir políticas públicas, servicios psico-social, gestión jurídica, gestión de casos y servicios de atención médica.

«No basta con hacer un post en Instagram, eso tiene que venir acompañado de una estrategia», dijo Trapani.

Carlos Trapani aseguró que cualquier iniciativa que busque la protección de los niños es una iniciativa que todos tenemos que conocer, comprender y apoyar, pero que el problema se presenta cuando se publica una campaña que cumple con el objetivo de sensibilizar y la víctima acude a un organismo público y no recibe una atención adecuada con acompañamiento.

El abogado y coordinador de Cecodap indicó que la institución que representa no ha sido informada de otros detalles de la campaña.

«La información que maneja Cecodap es la información que ha sido publicada en redes sociales y medios de comunicación. Hemos visto algunas imágenes alusivas a la pedofilia y con algunas orientaciones», dijo Trapani.

Ausencia de datos oficiales

carlos Trapani explicó que la ausencia de datos oficiales sobre violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es un problema.

«Una campaña pública que no refleje datos, no que muestre quién es el niño víctima, sino saber cómo está la movilidad del delito, cuál es el alcance, a quién afecta más si a niños, niñas o adolescentes, territorialmente dónde hay mayor frecuencia, quién es el principal agresor, es un problema porque no se puede saber ni medir la magnitud y el alcance de este flagelo», señaló.

«Lo que sí identificamos en pandemia fue el incremento de las violencias en las familias. El aislamiento, el encierro, esas formas de mantener a las familias juntas incrementó las violencias físicas, sexuales», afirmó Trapani.

«Pedofilia es Crimen»

El pasado jueves, 11 de agosto, el fiscal general de la República, designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, informó que se dio inicio a la campaña Pedofilia es Crimen, destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes de los depredadores sexuales que puedan poner en riesgo su integridad y seguridad.

A través de la cuenta en Twitter del Ministerio Público (MP), el fiscal chavista indicó que el objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los infantes de la pedofilia.

El fiscal explicó que a partir del 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el MP pondrá en marcha una línea de acción comunicacional y otra de sensibilización.



«La línea de comunicación se centrará en la elaboración y difusión de contenido socio-educativo en formato digital, acompañado de la etiqueta #PedofiliaEsCrimen. Mientras que, la línea de sensibilización consistirá en actividades presenciales con actores de instituciones públicas y privadas», se lee en Twitter.

El fiscal destacó que ya están listos para tener de manera completa e integral los artículos respectivos para una reforma de la Lopnna. Afirmó que al menos siete proyectos de ley ya han sido presentados a la Asamblea Nacional para sancionar a quienes atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Recomendaciones preventivas de Cecodap:

Hay que hablar del tema sin miedo y sin complejos.

Hay que dar información cercana y precisa a los niños, es decir, llamar a los órganos genitales por su nombre.

Es importante que mamá y papá sean las personas que informen. «Para prevenir hay que formar y para formar hay que hablar del tema».

Hay que entender que el niño debe recibir educación sexual de acuerdo a la edad de los niños.

El mandato frente a cualquier alerta de violencia sexual es creerle al niño lo que está diciendo.

*Con información de UR