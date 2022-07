La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) fijó posición este miércoles sobre las denuncias de pederastia contra sacerdotes venezolanos.

La CEV admitió que curas y otros miembros de la Iglesia católica en el país han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», pero sin precisar el detalle de los casos.

Por el contrario, recalcaron que decidieron mantener en confidencialidad estos datos «por respeto y protección de las víctimas» y porque el episcopado elabora «un estudio bastante serio al respecto».

La organización condenó los abusos sexuales en un comunicado firmado por obispos y arzobispos y que se leyó este 6 de julio en rueda de prensa.

El monseñor Mario Moronta fue quien leyó ante periodistas el comunicado en el que se especifica que la Iglesia ha recibido en las diócesis las denuncias de pederastia.

Pero no se especificó el número de casos, ni el período de tiempo en el que se conocieron, o los lugares en que ocurrieron.

La CEV asegura que se abrieron investigaciones y procesos sobre estas denuncias «según la legislación eclesial», que implicaron sanciones a sacerdotes y a otros miembros de la Iglesia.

Además, el religioso afirmó que la CEV «ha pedido perdón y acompañado, del modo más integral y pastoral, a las víctimas».

Moronta también criticó que no se investigue a otros entes «no solamente religiosos, sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».

«No estoy justificando nada, sencillamente asumimos nuestra responsabilidad, pero hay otros lugares y otros sitios y otros ámbitos profesionales donde también se han dado estos casos y nadie dice nada», recalcó.

El monseñor fue enfático al señalar que la «responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal, sino de cada obispo».

Por otra parte, sostuvo que la CEV «ni se ha opuesto ni se opone a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos».

Asimismo, indicó que conformaron una comisión de prevención, conformada por obispos, presbíteros, religiosos y fieles laicos expertos en la materia y que ta,mbién establecieron «mecanismos para recibir las denuncias de presuntos abusos».

De igual forma, la CEV reiteró el compromiso de «promover la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, así como de protegerlos y ofrecerles ambientes seguros para su desarrollo integral».

Moronta dijo que la Iglesia Católica reabrió la investigación contra un sacerdote a quien condenaron por abusar sexualmente de un niño en Lara.

Este fue uno de los casos que reseñó The Washington Post en una amplia investigación sobre este tema.

El cura se llama Luis Alberto Mosquera, a quien condenaron a más de siete años de prisión en 2006 por abuso de un niño. Pero se constató que regresó a su iglesia en Lara y que seguía en actividades propias de su ministerio, incluso, rodeado de niños.

La periodista que hizo la investigación, Ana Vannesa Herrero, preguntó sobre el tema al monseñor y este le respondió:

Pero el vicepresidente de la CEV no tenía claro en qué fecha se produjo la suspensión: “No puedo decirle la fecha exacta porque no soy el obispo de Barquisimeto, pero ha sido suspendido”, recalcó Moronta.

También, al religioso lo interrogaron sobre un sacerdote en Coro, que se declaró culpable de acoso y abuso a niña de 14 años y quien se comprobó, seguía activo en su iglesia en la ciudad.