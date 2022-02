Twitter Space | Corruptómetro: Crece el inventario de la corrupción venezolana - Runrun

La abogada Mildred Rojas consideró que los casos más representativos son los que involucran a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

La noche de este jueves, 3 de febrero, se realizó un Twitter Space para hablar sobre el Corruptómetro, herramienta interactiva que registra la magnitud de la corrupción venezolana a partir de documentos de los procesos judiciales abiertos tanto en Venezuela como en el exterior.

En el evento fue moderado por Nelson Eduardo Bocaranda, director de Runrun.es, y contó con la participación de Liseeth Boon, periodista de investigación, coordinadora de la Unidad de Investigación en Runrunes y de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) ; María Fernanda Sojo, periodista e integrante de la coordinación de investigación de Transparencia Venezuela; y la abogada Mildred Rojas, abogada e integrante de la coordinación de investigación de Transparencia Venezuela.

Bocaranda inició señalando que el Corruptómetro, herramienta interactiva que desarrolló Transparencia Venezuela junto a ARI, conformada por los medios Runrun.es, El Pitazo y TalCual, se creó para identificar el entramado de un desfalco sin precedentes registrado entre los años 1999 y 2020 que encaja en los parámetros de la gran corrupción, «por las enormes cantidades de dinero involucradas, la participación de funcionarios de altos cargos, su extensión a otros países y el enorme impacto sobre la población».

Hasta ahora, esta herramienta documentó 226 casos de corrupción hasta finales de 2020 y para finales del 2021 se agregaron otros 90 para un total de 316 tramas de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado.

De todos esos casos, se conoce que la cantidad de dinero comprometida en 145 casos (46% del total): 67.883 millones de dólares, cifra qye equivale a más de siete veces las reservas internacionales de Venezuela, que al cierre del 9 de diciembre de 2021 se encontraban en 10.856 millones de dólares.

Además, este trabajo fue nominado al premio Fetisov de periodismo en la categoría de Outstanding Investigative Reporting por Chavismo Inc. que fue el inicio de esta alianza.

Lo que encuentra la gente en el Corruptómetro y de dónde sale esa información

La periodista María Fernanda Sojo explicó que se trata de una plataforma interactiva que se creó «con el propósito de ayudar a comprender la magnitud de la corrupción en Venezuela en las últimas décadas».

Asimismo, aseguró que la gran corrupción ha tenido un gran impacto de los derechos humanos, siendo incluso la causante de la gran crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, pero no siempre se está seguro del alcance de la misma.

En ese sentido, señaló que la herramienta cuenta con una base de datos donde están los casos de corrupción, cuál fue la trama o el mecanismo, quiénes fueron los involucrados, quiénes perpetraron, montos comprometidos, empresas involucradas.

También, cuenta con reportajes redactados por los periodistas de ARI que ayudan a entender la base de datos, identifican patrones y permiten conocer la respuesta de autoridades e internacionales.

«Además se incorporaron dos bases nuevas: una que recoge los bienes identificados en las causas judiciales por corrupción venezolana. Las personas que han sido sancionadas por corrupción», explicó Sojo.

En cuanto a las fuentes, explicó que la información, en su mayoría, se obtiene de documentos judiciales de diferentes países, por ejemplo, del Sistema de Justicia de Estados Unidos. También, de algunos informes de la Contraloría General de la República, de investigaciones de la Asamblea Nacional y de declaraciones del Ministerio Público.

¿Cuáles consideras son los casos más representativos? ¿Cuáles son las tramas que más se repiten y cuánto representan en pérdidas?

La abogada Mildred Rojas consideró que los casos más representativos son los que involucran a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además, se refirió al caso Money Fly, donde se indica que «se comprometió al patrimonio en 1,200 millones de dólares en un préstamo fraudulento para obtener divisas a costo preferencial».

También, habló sobre el caso de Bariven, donde más de 20 personas en Estados Unidos se han declarado culpables. Otro caso son las contrataciones celebradas con por el Gobierno venezolano con empresas argentinas bajo el paraguas de de convenios internacionales a través de la creación de un fideicomiso en Pdvsa».

«En ese caso la contra lo que es la Contraloría general de Argentina, señaló que en esas contrataciones celebradas con distintas empresas argentinas, se había comprometido el patrimonio venezolano en unos 16,000 millones de dólares en contrataciones con presuntos sobreprecios en pagos presuntamente duplicados o en importaciones ficticias. Y este esquema de contrataciones irregulares amparadas en convenios internacionales se ha repetido también en países como Uruguay», añadió Rojas.

¿Qué es lo más destacado de estos trabajos, cuántos bienes son y a quiénes se los decomisaron?

La periodista de investigación Lisseth Boon señaló que, a través del Corruptómetro, se identificaron los bienes decomisados en países como EEUU, siendo esta la nación donde se registra la mayor cantidad de decomiso de bienes.

«Aquí se identificaron 306 bienes que fueron incautados por casos vinculados a corrupción, pero nos concentramos en detallar, en estudiar 157 casos de los tres personajes que más a los que más se le incautaron bienes en Estados Unidos», sumó.

También, señaló que casi la mitad de los bienes identificados que se incautaron en EEUU son inmuebles. «Estamos hablando que son 111 inmuebles que fueron incautados por estos 3 casos. Estos primeros 3 casos luego están las cuentas bancarias, o sea, dinero en efectivo. También tenemos el caso de los relojes de lujo de alta gama, 17 caballos pura sangre que también tenemos el caso de 15 vehículos y 2 yates, esos esos para nombrarle solamente algunos de los objetos que por lo general se caracterizan por ser productos o artículos muy costosos de lujo de alta gama».

En cuanto a los tres personajes a los que más se les incautaron bienes, Boon destacó:

Alejandro Andrade, extesorero de Venezuela y guardaespaldas del expresidente Hugo Chávez, a quien se le incautó 100 bienes por el orden de los 42 millones de dólares.

El caso de Money Fly, que el caso está a Pdvsa, siendo este muy particular porque este esquema de soborno y de lavado de dinero de esta gran estafa Pdvsa, fueron e incautaciones colectivas.

Raúl Gorrín, empresario venezolano dueño de Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, señalado por EEUU como testaferro por ella está está además siendo investigados por casos de también del esquema de lavado y de soborno. En el cual en el caso, por cierto, en el que también está involucrado Alejandro Andrade.

Por otra parte, aclaró que los documentos oficiales indican el precio o el valor del bien como mercancías como vehículos, inmuebles, relojes, caballos, entre otros.

«Pero muchas en muchas ocasiones no lo tienen. En la gran mayoría de las veces no aparece, por ejemplo, el caso también de de cuentas bancarias que han sido incautadas. No indican la cantidad, por ejemplo, de dinero que había depositado en esa cuenta», dijo Boon.

Ante eso, indicó que han recurrido a buscadores o indicadores del mercado, buscadores de bienes raíces para acercarse al valor de, por ejemplo, de un apartamento por el caso de Florida.

¿Cómo se levanta toda esta información? ¿Cuáles son las fuentes que usan para sacar estos datos?

Sobre este punto, Sojo indicó que se busca información en documentos judiciales, encontrando acceso a bases de datos internacionales.

Por ejemplo, en el caso Andrade aparece la cantidad de relojes y vehículos, incluyendo vehículos de golf.

«A partir de toda esa información, tratamos de ir a la fuente directa. Información replicada por medios confiables que muestran evidencia. En el caso de los bienes, a partir de la información conseguida en documentos oficiales, en algunos casos habla de cuanto es el monto. Buscamos en páginas de referencia cuál es el precio de los bienes», explicó.

Diferencias hay entre los casos que involucran a Venezuela, pero que son abiertos en el extranjero, y los iniciados por la fiscalía venezolana

La abogada Mildred Rojas explicó que, en general, es acceso a investigaciones por casos de corrupción tiene muchas limitaciones por ser un tema penal.

Sin embargo, dijo que en los casos de algunos países se consigue la información en páginas oficiales. Por ejemplo, pueden conocer cuándo inicia una investigación, cuáles son las actuaciones procesales, cuáles son los abogados, cuáles son los jueces que están a cargo, si existe condena, si fue declarada culpable, si el caso está cerrado, entre otras.

«Podemos verificar los tiempos, la respuesta que cada país da al tratamiento de la corrupción. Nosotros revisamos las páginas oficiales de Estados Unidos y podemos ver que desde el 2008 se han declarado culpables unas 65 personas por casos de corrupción o de crimen vinculado con Venezuela, crimen organizado con participación de altos funcionarios y que sólo en el 2021 7 personas se declaró culpable», señaló.

No obstante, en el caso de procesos que se abren en Venezuela, se obtiene información por declaraciones que hace el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, a través de una rueda de prensa o en una nota de prensa del Ministerio Público.

«Ese es el dato que nosotros conocemos de los casos de corrupción, no hay rendición de cuentas, no tenemos una página oficial que nos permita conocer el avance de los procesos, los tiempos de esos procesos, si existen condenas en esos casos de investigación que inició el Ministerio público, sólo en muy pocos casos se menciona al avances en el proceso, o condenas», aclaró.

Seguir investigando a pesar de la impunidad

Lisseth Boon explicó que lo que queda, como periodistas, queda identificar e investigar todos los casos. «Eso es lo que nos queda, no podemos estar si esperamos justicia, pero nosotros no somos jueces, no somos policías», señaló.

Por otra parte, señaló que el dinero que está recuperado por los Estados Unidos a través de los decomisos, por lo general, es retribuido a otras instancias para seguir en las investigaciones y en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, destacó la existencia de iniciativas para evaluar qué se hará con el dinero y los bienes recuperados, «que es dinero de los venezolanos».

«Por ejemplo, que Estados Unidos hay una iniciativa para la recuperación de activos de Venezuela que se llama y rap es una agrupación que se formó hace poco, que está formada por venezolanos, o venezolanos americanos, un grupo de de profesionales y expertos que están allí estudiando las formas de como no solamente recuperar ese dinero, sino que crear un fondo, crear formas, una manera de no solamente recuperarlos, sino de retribuirlo de regresarlo al país. Eso en este momento es una situación que se plantea muy cuesta arriba», indicó.

Importancia del trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación

Sobre este punto, la periodista María Fernanda Sojo explicó que se necesita mucha gente para investigar estos casos. «Necesitamos que nos ayuden a llegar más allá», indicó.

Asimismo, indicó: «Digamos, uno tiene acceso a una fuente, pero desde los medios de comunicación tienes acceso a otra fuente y lo mejor es trabajar en conjunto, porque al final el objetivo es el mismo. No nosotros queremos que quede plasmado lo que ha estado pasando acá».

¿Qué más viene de la mano del Corruptómetro este año?

Lisseth Boon señaló que los casos de corrupción en Venezuela no se detienen.

«No tiene fin. Hay muchos detalles que todavía faltan organizar, detallar y registrar (…) Y lo que nos va llegando, bueno, tenemos allí pendiente varios temas y uno de ellos es porque bueno, detrás de todas estas fechorías también siempre está el acompañamiento y de la parte legal», indicó.

Además, señaló que desde el Corruptómetro tienen una lista de bufetes, «la parte legal que está acompañado a todos estos actos que le ha dado un un cariz de de legalidad a todas éstas estas estructuras de de sobornos de lavado de dinero».

También, añadió, se irán incorporando nuevos casos, recordando que todos se basan en procesos judiciales que están abiertos en diferentes tribunales del mundo, no sólo en Venezuela.

