El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB) publicó un comunicado el 6 de julio de 2026 que exhorta a la administración pública venezolana y a la comunidad internacional a conceder medidas de protección a los desplazados internos, a los migrantes y a los refugiados venezolanos bajo el contexto de los seísmos del pasado 24 junio.

“El alcance de la tragedia ha agravado la emergencia humanitaria y económica ya existentes, por el colapso de infraestructura que ha dejado a miles de familias sin hogar. En este dramático contexto ya han comenzado a registrarse innumerables desplazamientos internos y es de esperar que se produzcan también movimientos migratorios transfronterizos“, se lee en el documento.

Veronique Durroux, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Latinoamérica y Caribe, informó a la agencia de noticias EFE el pasado 5 de julio que la institución registra “cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados“, especialmente a las zonas fronterizas en Táchira, Zulia y Delta Amacuro.

El último reporte de la administración pública venezolana, publicado el 6 de julio de 2026, indica que 17 854 personas quedaron sin vivienda como consecuencia de los terremotos del 24 de junio.

EL CDH – UCAB reiteró que los países receptores de los venezolanos desplazados forzadamente por el desastre socionatural deben cancelar o suspender las deportaciones o retornos obligatorios por seis meses como mínimo.

“El derecho internacional [de los refugiados y de los derechos humanos] también prohíbe las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias asociadas a ellas”, se lee en el documento.

El pasado 24 de junio, la administración pública nacional recibió a 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos a través del programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria. Ellos fueron trasladados al Hotel Santuario La Llanada, ubicado en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. Hasta la fecha no se ha informado a su familiares del paradero de la mayoría de ellos, según reportes del The New York Times.

Protección nacional e internacional

La institución académica reiteró que los países receptores deben proveer el estatuto de protección del refugiado y sus obligaciones complementarias (como la no deportación).

“En el contexto de los desastres socionaturales, las personas que buscan protección internacional podrían calificar para el reconocimiento de la condición de refugiado debido a tener un temor fundado de persecución —conforme con el artículo 1A(2) de la Convención de 1951—, o verse obligadas a huir de su país como consecuencia de acontecimientos que perturben gravemente el orden público —según lo establecido en la Conclusión III(3) de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984—”, indica el texto.

El Centro de Derechos Humanos instó a la administración pública nacional a restablecer los servicios consulares y exonerar del pago por los salvoconductos. Desde las elecciones presidenciales del 2024, Venezuela ha roto o suspendido relaciones consulares con Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Perú, Paraguay, entre otros.

“Los terremotos afloraron muestras importantes de solidaridad desde países que no tienen afinidad ideológica con Venezuela. Los ciudadanos no tienen por qué cargar con las consecuencias de las diferencias políticas entre sus gobernantes”, reiteró la institución académica.

La portavoz de la OCHA notificó a EFE que los refugios serán temporales, por un mes, y por ello urge a la administración pública y a la comunidad internacional a seguir con la ayuda humanitaria en Venezuela.