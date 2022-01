Provea denuncia abandono, deterioro y escasez de insumos y personal en hospitales pediátricos - Runrun

El Menca de Leoni de Bolívar tiene cuatro años cerrado entre las ruinas y las familias piden a gritos su recuperación

La ONG Provea denunció el abandono, deterioro y escasez de insumos y personal en hospitales pediátricos en la ciudad de Caracas y el interior.

De acuerdo con el informe, los hospitales pediátricos están sumergidos en el colapso del sistema sanitario venezolano, lo que para un niño, niña y adolescente (NNA) representa un riesgo de vida y salud.

El Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos (J. M.) y El Pediátrico Luisa Cáceres de Arismendi, conocido como El Algodonal, en Antímano, son dos casos con algo en común: «El deterioro y la falta de insumos, una situación que no mejora y hace más complicada la vida de los jóvenes con enfermedades crónicas».

En el abandono y sin trasplantes: J. M. de los Ríos

En este hospital el deterioro de la infraestructura deja en evidencia el abandono.

A pesar que áreas como triaje y emergencia fueron remodeladas, no es suficiente y no responden a los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según explicó Katherine Martínez, abogada y directora de la organización Prepara Familia.

“La condición del hospital deja mucho que desear. En la actualidad el Servicio de Nefrología no es ni la cuarta parte de lo que era antes. El deterioro de la infraestructura ha sido muy alto y la falta de mantenimiento mucho más. Si las mismas mamás del servicio no mantienen la limpieza no lo hace más nadie, ya que a veces el servicio cuenta con aseo y en otras oportunidades no”, mencionó una fuente vinculada al hospital.

Entre deterioro y roedores: Pediátrico El Algodonal

De acuerdo con Provea, en El Agodonal las camas funcionan, hay una evidente falta de insumos, mientras los pacientes con patologías claman por cambios para ser atendidos en condiciones dignas y no entre roedores e insectos.

“Los niños pueden ir con una bacteria y salir con cuatro porque el hospital no tiene el aseo adecuado”, dijo una madre bajo anonimato.

En el área pediátrica de este centro de salud se observan filtraciones, humedad, grifos dañados, ventanas rotas, camas, sillas colchones, cunas dañadas, falta de alumbrado y techos rotos.

Además, advierten sobre la infestación de ratas y chiripas, según el relato de una madre que prefirió permanecer bajo anonimato por temor a represalias.

“Es difícil vivir con esta enfermedad. Es muy grave y muy cara. Su medicamento principal es muy costoso y no lo hay en Venezuela (…) Solo el frasco de enzimas pancreáticas cuesta 100$ en España, más el envío… Vivimos y dependemos de lo que Dios decida porque es muy difícil. Así como ella hay más de 600 niños y algunos peores que ella”, dijo la madre.

Según testimonios, en el J.M. de los Ríos y en El Algodonal la alimentación no es de calidad: Arroz solo, arepa sola o granos sin sal ni condimentos, comida que ofrecen en el almuerzo y luego se repite en la cena.

Hospitales pediátricos en el interior del país bajo la sombra del olvido

Señala el texto que en un hospital de Aragua una enfermera improvisó una mascarilla para nebulizar porque debían atender un niño con crisis asmática. Como se ve en la imagen, lo hizo con la parte superior de una botella de agua.

Por su parte, el Menca de Leoni de Bolívar tiene cuatro años cerrado entre las ruinas y las familias piden a gritos su recuperación.

*También puede leer: Rusia dice que reforzará su cooperación estratégica con Venezuela «en todos los ámbitos»