Escasez de segundas dosis de Sputnik V: recomiendan no combinarla con Sinopharm - Runrun

Mientras el gobierno ejecuta un plan de vacunación contra la COVID-19 que es cuestionado por instituciones científicas, aumenta la incertidumbre sobre lo que pasará con las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Desde hace varias semanas se ha reportado que, quienes acuden a un centro de vacunación para recibir la segunda dosis de Sputnik V, regresan a sus casas sin haber completado la inmunización, porque no han llegado,

Esta situación también está ocurriendo en Argentina y, a propósito de los reclamos hechos por ese país, a finales de junio el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que su gobierno cumpliría sus obligaciones relacionadas con el suministro de vacunas Sputnik V a otros países, pero por ahora su “prioridad absoluta” es satisfacer la demanda interna.

De acuerdo con datos del Vacunómetro, monitoreo del plan de vacunación nacional que realiza la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por El Pitazo, TalCual y Runrunes; hasta el 12 de julio se han aplicado 1.778.015 dosis entre los 23 estados y el Distrito Capital, lo que representa el 77,08% de las vacunas antiCOVID-19 que se han distribuido en el país (2.306.577). No obstante, se desconocen cifras globales de la aplicación de segundas dosis.

En Argentina, algunos expertos avalaron la propuesta de combinar diferentes vacunas contra la COVID-19, justamente por la escasez del segundo componente de la Sputnik V. Incluso, comenzaron un estudio con voluntarios en la ciudad de Buenos Aires.

Dicho estudio, que comenzó el pasado 6 de julio, incluye a personas mayores de 21 años que recibieron hace más de 30 días la primera dosis de la Sputnik V.

Fernán Quirós, titular de la salud de Argentina, explicó que se trata de un estudio “relativamente sencillo” y que contempla tres esquemas posibles de vacunación: dos dosis de la Sputnik V, una primera de Sputnik V y otra segunda de AstraZeneca o la primera de Sputnik V y la segunda de Sinopharm.

En el caso de nuestro país, la delegación de Finlandia de Médicos Unidos por Venezuela, alertaron sobre la recomendación no fundamentada de sustituir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V por la de Sinopharm.

A través de Instagram, MUV Finlandia aclaró que únicos estudios científicos publicados hasta ahora sobre la combinación de vacunas contra la COVID-19, son los hechos con las vacunas AstraZeneca y Pfizer.

También, señalaron que la Declaración del Comité de Prevención del Comité Asesor Nacional sobre Inmunización de Canadá (NACI), “estipula que además de combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, las vacunas de Pfizer y Moderna son también intercambiables”.

Por otra parte, MUV Finlandia detalló que para poder combinarse, “las vacunas deben tener las mismas indicaciones e intervalos de administración, contener tipos similares de antígenos, y ser similares en términos de seguridad, efectos secundarios, capacidad de estimular el sistema inmunológico y eficacia en prevenir la enfermedad”.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para denunciar y reclamar esta situación. Constantemente, se preguntan qué pasa con las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

“¿Que será de la segunda dosis de la Sputnik V? Me correspondía el 19 de junio y aún no ha llegado a Venezuela”, escribió en Twitter la usuaria @httpbettytwitte.

“Lo que al principio nos pareció una bendición, ahora es un peso, nos pusieron la primera dosis de la vacuna Sputnik, y ahora las informaciones sobre la segunda son contradictorias o desalentadoras”, añadió el usuario @JCCotte.

Por su parte, una usuaria identificada como Carolina Dao señaló que muchas personas están llegando a los tres meses de recibir la primera dosis, pero todavía no reciben la segunda.

"Rusia explicó abiertamente y sin tapujos que las segundas dosis no estaban disponibles para el mercado externo" … En Venezuela no hay segunda dosis de la Sputnik V y al parecer no habrá. ¿Algún plan con los ya vacunados?https://t.co/Ve0LrBNGan

— ASalcedo (@salcedoa) July 10, 2021