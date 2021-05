Chavismo no unifica su reacción a propuesta de Guaidó - Runrun

El chavismo reaccionó a la propuesta de acuerdo de “salvación nacional” del presidente interino, Juan Guaidó, aunque no de forma alineada. Mientras Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, dieron en general su visto bueno, Diosdado Cabello lo rechazó y aseguró que Guaidó se “está quedando solo”.

Igualmente a nivel internacional han habido reacciones, entre ellos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, aunque hay escépticos como el senador Marco Rubio que pidió a la oposición a no “caer en la trampa” de una negociación con Maduro.

Nicolás Maduro, dijo que Guaidó puede incorporarse a los diálogos que ya existen con la oposición. “Si él quiere incorporarse a los diálogos que ya existen, bueno que se incorpore, no que se crea que él es el líder de estas mesas”, señaló.

Al día siguiente, Maduro insistió en que está listo para un proceso de diálogo, aunque calificó a Guaidó de “pelele”. “Eres un pelele. Tu mentira de gobierno se acabó y ahora te toca negociar con Maduro. Cuando quieran, estoy listo para reunirme con toda la oposición, a ver qué sacamos de esto. Que finalmente se integren al camino electoral”, señaló.

En esa misma línea, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez aceptó un proceso de diálogo, pero “sin amnesia” y que Guaidó debe reconocer que “cometió crímenes horrendos contra Venezuela”.

“Quienes hoy están pidiendo diálogo, cacao, negociaciones; les decimos que sí, pero sin amnesia. Tiene (Guaidó) que empezar por reconocer que se equivocó, que cometió crímenes horrendos contra Venezuela; no es que vas a venir con tu cara y acné juvenil mal curado sin, por ejemplo, devolver lo que te robaste; sin devolver Citgo y Monómeros…reconocer que se solicitó la invasión del país. Ahora quiere hacerse el loco y sentarse en una mesa como igual”, aseveró.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue otro que mostró su respaldo a un posible proceso de negociación. “En nombre de la FANB, GJ Vladimir Padrino López, resalta la importancia del diálogo y la reconciliación nacional para lograr la estabilidad y desarrollo de nuestra amada Nación. Es tiempo de hacer valer los sagrados intereses de la Patria”, se lee en la cuenta de Twitter de prensa de la Fuerza Armada Nacional.

Pero el diputado y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, rechazó el acuerdo de “salvación nacional” y aseguró que no le importan las sanciones.

“Ya hubo elecciones presidenciales en 2018, las próximas elecciones son el 2024. Lo que pasa es que Juanito se quedando por fuera y sus acompañantes se están postulando hasta para alcaldes. Allá le están haciendo fila a Bernabé (Gutiérrez), a Timoteo (Zambrano)”, indicó en su programa Con el Mazo Dando.

Mientras que Voluntad Popular expresó en una rueda de prensa, del 13 de mayo, su respaldo a esta propuesta del presidente Guaidó. Emilio Graterón, coordinador del partido, aseguró que el acuerdo se debatió entre las 42 organizaciones que conforman la Plataforma Unitaria y que hubo un consenso.

“Aceptemos como demócratas la opinión de otros dirigentes. La decisión final que se tome, definitivamente será en unidad. No permitiremos que se fracture la unidad”, añadió.

Igualmente el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa aseguró que el “país ya no aguanta más” por lo cual es necesario tomar medidas para aliviar el padecimiento de los venezolanos.

El diputado y también militante de Voluntad Popular, Freddy Guevara añadió que “todas las salidas terminan en un acuerdo y una elección presidencial”. Dijo que no confían en el gobierno de Maduro, por lo cual es necesario la presión interna, la unidad de toda la oposición y el compromiso de la comunidad internacional.

En la oposición también hubo rechazo, como por ejemplo la de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Marmol de León, quien aseguró que presentar una propuesta de diálogo es “de nuevo una distorsión de la voluntad ciudadana”.

Igualmente la diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 y miembro de Vente, Dignora Hernández criticó la propuesta de Guaidó, al igual que el coordinador de asuntos internacionales de dicha organización, Pedro Urruchurtu.

A nivel internacional, Canadá expresó su respaldo al acuerdo de Guaidó, a través de su embajada. “Canadá da la bienvenida propuesta de Acuerdo Nacional sobre el camino a seguir en Venezuela, presentada por Juan Guaidó”, dijo en medios oficiales.

Canada welcomes @jguaido‘s National Agreement proposal on the way forward in #Venezuela. We hope this will lead to fair & free elections, while also addressing other important issues.

— Canada in Venezuela (@CanEmbVenezuela) May 13, 2021