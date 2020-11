Bertucci dijo que nombre de Leopoldo López se barajó para posible excarcelación - Runrun

El candidato agregó que el caso de López era complicado porque ya tenía una sentencia firme

El candidato a diputado de la Asamblea Nacional, Javier Bertucci aseguró que en una primera fase de la mesa de diálogo nacional, estuvo planteado el nombre del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, para ser considerado para un beneficio de liberación y que fuese considerado como un “gesto del gobierno en llegar a un diálogo”.

En entrevista con Ernesto Villegas, Bertucci señaló que el caso de López era difícil porque ya tenía una sentencia firme.

“En ese momento lo que se logró fue que se pasara a López a su casa, con su familia. Eso fue un avance (…) está mucho mejor allí. Después se escapó y se fue a España. Esas son decisiones personales”, agregó.

En la entrevista, el excandidato presidencial y pastor evangélico, defendió el trabajo de la mesa de diálogo, que a su juicio, ha logrado más en beneficio del país, con la designación del directorio del Consejo Nacional Electoral -aunque es una atribución de la Asamblea Nacional- una fecha para las elecciones parlamentarias, y la excarcelación de al menos 110 personas.

Javier Bertucci criticó la postura de la oposición, concentrada en el Parlamento, de no participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre y aseguró que la mayoría de los que se oponen a los comicios viven en el “exilio dorado en mansiones en España y Colombia”.

“El país no está para estrellas de la política y egoísmos. Se necesitan líderes responsables que pongan al país de primero, donde podamos acordar, negociar, llegar a acuerdos en beneficio de todos y no a uno que me beneficie a mi y a ti Si entendemos que la política es para esto y no para el poder, que es una herramienta, pero no el fin, debe ser visto para mejorarle estatus de un pueblo”, comentó.

También dijo que para estas elecciones se logró una “alianza democrática” con su partido político, El Cambio, Avanzada Progresista, Cambiemos, Acción Democrática y Copei -ambos intervenidos por el TSJ.

“Esta gente ha aprendido y así creo que todos deben aprender que el ejercicio de la política debe dejar de ser partidos y ambiciones personales, sino que debe comenzar a ser la gente y el pueblo”, señaló.

Bertucci expresó su deseo de ganar al menos la mitad más uno de los escaños de la Asamblea Nacional, pero advirtió que existe una “enorme campaña de desprestigio” para las elecciones y una promoción a favor de la abstención, promovido por los mismos que ganaron en 2015.

Con información de TalCual