PasandoLaCuarentena | Ciclo de Charlas: Centenario Miguel Arroyo 2020 - Runrun

View this post on Instagram

La butaca Cumanagota y su influencia en el Caribe y ultramar / Pampatar: un interior moderno venezolano……………………………………………………………… centenario del nacimiento (1920-2020) Charlas: Bernardo Mazzei Osorio Jorge F. Rivas Pérez Este evento es organizado por el Trasnocho Centro Cultural, Forma M20 y Docomomo Venezuela. Lugar: Trasnocho Cultural, https://www.trasnochocultural.com/ Fecha: Jueves 24 de Septiembre de 2020 Hora: 6:00 pm CCS time (GMT – 4) con el apoyo de la plataforma Zoom. Inscripciones: https://www.trasnochocultural.com/ hasta las 5:30 pm del día de la charla: https://www.trasnochocultural.com/ Miembros de Docomomo Venezuela 50 % ……………………………………………………. Docomomo Venezuela tiene el placer de invitarlos a dos nuevas charlas en torno a la obra de Miguel Arroyo Castillo (Caracas, 1920-2004), figura central del arte moderno del siglo XX en Venezuela. Las charlas "La butaca Cumanagota y su influencia en el Caribe y ultramar” y “Pampatar: un interior moderno venezolano” serán dictadas online por #DocomomoVE_Members Bernardo Mazzei Osorio @bernardomazzeio y Jorge F. Rivas Pérez @occhioalato. #MiguelArroyo en los años 50 diseñó más de un centenar de muebles, utilizando maderas locales y sus conocimientos sobre la artesanía nacional. Arroyo fue "ceramista, profesor, curador, museógrafo, escritor, historiador y promotor de las artes y su conservación, diseñador de interiores: su trayectoria nos recuerda a la del hombre del Renacimiento ("Interior Moderno", Sala TAC, Trasnocho Cultural, Caracas, Junio 2005). En 1992 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas.Su legado es una referencia primordial en la historia del diseño y del arte moderno en Venezuela. – @docomomointernational @trasnochocult #docomomoveiscinteriordesign #DocomomoVE (#e_postal : 54 Diseño gráfico #DocomomoVE_Member @bettinaab) #docomomostayshome #CentenarioMiguelArroyo2020