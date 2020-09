PasandoLaCuarentena | Lectura de textos dramatizados para honrar a Isaac Chocrón - Runrun

View this post on Instagram

"Proyecto Chocrón" Ciclo de Lecturas Dramatizadas. – Los galardonados dramaturgos con el premio "Chocrón" escribieron una minipieza a partir del último párrafo de "Pronombre Personales" – Desde el 22 al 25 de septiembre en la plataforma #TrasnochoWeb por Zoom a las 4:00 pm hora Caracas. En Vivo, directo y participativo. – Martes 22: @karinvalecillos y @ferazpurua – Miércoles 23: @morenoxiomaral y @palenciaelio – Jueves 24: @josegabriel_nunez y @ddannery quien dirige todo el proyecto – Viernes 25: @luigisciamanna y @javiervidalpradas – @fundacionisaachocron quien junto a @verdeymoraop producen el evento. – Actuación: @stephycardone @theylorplaza y @saravalerozelwer – Presentador: @borisizaguirre – @mihausmann @martinhahn_1 @parada25 @marsanmiguel @josettevidalr @soyjulierestifo