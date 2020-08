Defensa de Juan Requesens espera conocer hoy detalles de excarcelación - Runrun

Juan Requesens tiene vigilancia policial las 24 horas y un grillete electrónico en el tobillo

Este lunes, 31 de agosto, el abogado del diputado Juan Requesens, Joel García informó que su representado se encuentra en buen estado de salud y en mejores condiciones, tras otorgársele arresto domiciliario el pasado viernes.

“Sigue preso, pero está en mejores condiciones en cuanto a salubridad y atención (…), anímicamente bien, aunque más delgado”.

Señaló que esperan que este lunes se conozcan las restricciones que tendrá el parlamentario. “Hoy de manera escrita y motivada la juez tendrá que decirnos y entregarnos la orden de excarcelación y la motivación que tuvieron”.

García informó que Requesens permanece con un grillete electrónico en el tobillo y cuenta con vigilancia policial las 24 horas.

“Juan sigue preso”

Rafaela Requesens, hermana de Juan Requesens informó este lunes que su hermano sigue preso, pero en otras condiciones.

“Juan sigue preso, pero en otras condiciones… ya pasaron dos años, pero que ahora seguirá dándole con todo por la libertad de sus compañeros y por supuesto de Venezuela”.

Sobre el llamado a la unidad que realiza Juan Guaidó a todos los líderes de oposición dijo que “la madurez política es fundamental y, en este momento, el país la necesita (…) Es hora que se llegue a un punto de consenso entre todas las partes que integran la oposición”.

Aseguró que su hermano no está pensando en participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral del régimen. “Eso sería un insulto para quienes siguen luchando, para quienes están detrás de las celdas, por lo menos para Juan, que siempre ha marcado su postura bastante firme y que en estos dos años se le pudo o no presentar una realidad similar, pero seguía estando dispuesto a estar en la celda hasta que le tocara porque a todo el mundo le va tocando poco a poco. Ese no es un punto de preocupación que tenga causarle a las personas si sabemos que se trata de Juan”.

Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto 2018 acusado de presuntamente estar involucrado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro.

Al parlamentario se imputó cargos por terrorismo, traición a la patria, incitación pública, posesión ilegal de arma de fuego y conspiración.

*Con información de EI y UR