Diputado Trujillo: Venezuela no debió flexibilizar la cuarentena - Runrun

El parlamentario, quien también es médico, explicó que para levantar el confinamiento es necesario pasar 15 días consecutivos bajando la incidencia de casos

El diputado José Trujillo (AD-Aragua) sentenció que en Venezuela nunca se debió flexibilizar la cuarentena.

En la sesión virtual de este martes, 23 de junio, Trujillo aseveró que el país no cumple con los requisitos para poder levantar el confinamiento, porque además realiza pocas pruebas PCR, los ciudadanos no cuentan con servicio de agua constante y no hay control en las fronteras.

Por segunda semana consecutiva la Asamblea Nacional debate sobre la situación de la COVID-19 en el país.

#SesiónAN | El Dip. @dipjosetrujillo inicia el Debate sobre la situación del #Covid19 y medidas de radicalizacion de la cuarentena. pic.twitter.com/OQiYOWgybF — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) June 23, 2020

Señaló que en Europa se puede hacer la flexibilización, porque tienen mayor control de la enfermedad. “Europa ahorita puede ser la flexibilidad y también podemos decir que gracias a la osadía de los patólogos italianos que arriesgando su vida hicieron más de 180 autopsias y pudieron demostrar la fisiopatología de la enfermedad”, aseveró.

El también presidente de la Subcomisión de Salud de la AN, explicó que para flexibilizar la cuarentena habría que estar 15 días consecutivos bajando la incidencia de los casos, pero en Venezuela ocurre lo contrario, porque la cantidad de casos va en aumento.

Situación crítica

Igualmente el diputado Edwin Luzardo (ABP-Zulia) denunció la situación de los pacientes confirmados y sospechosos en el estado Zulia. “Todos están siendo confinados a 25 hoteles de la entidad y no tienen la atención debida, de manera que están juntos los que están confirmados y los sospechosos”, alegó.

También señaló que el manejo que le ha dado la administración de Nicolás Maduro, a la situación, es político y no sanitario.

“No se ha manejado con sinceridad las cifras y la cantidad de muertos supera muchísimo más de lo que señala el régimen. Sumado a ello, están las renuncias de los médicos por no contar con la debida protección, tal es el caso del Director del Hospital Central Maracaibo, estado Zulia, Samuel Viloria, quien murió por COVID-19 y así están amenazados una gran cantidad de galenos en la entidad”.

El diputado Luzardo también exhortó a descentralizar las pruebas PCR y que no solo se hagan en Caracas, porque los resultados tardan más en darse.

Refugiados en pandemia

En la sesión virtual los diputados también aprobaron un proyecto de acuerdo en conmemoración del día del refugiado. En el debate la diputada, Gaby Arellano (Independiente-Táchira) solicitó a la plenaria entregar una comunicación a la oficina de Refugiados de Naciones Unidas (ONU) para solicitar la instalación de programas y campamentos humanitarios durante la pandemia y ofrecer atención a los migrantes venezolanos.

También señaló como pertinente que los gobiernos que reconocen a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, otorguen el estatus de refugiados y cumplan con lo establecido en el Convenio de Cartagena.

Arellano además advirtió que en medio de la cuarentena muchos migrantes venezolanos que están en Colombia, Ecuador y Perú, se quedaron sin trabajo, hogar y alimentación, y en consecuencia, hoy están en las calles viviendo a la intemperie.

Sobre esto el diputado Jony Rahal (PJ-Nueva Esparta) aseguró que en la región hay 3 millones de venezolanos entre residentes permanentes legales y “absolutamente ilegales”, que están bajo un estado de “vulnerabilidad terrible” y que, sin duda, “debemos resolver esta situación”.