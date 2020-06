PasandoLaCuarentena | El Festival de Cine Italiano 2020 será virtual - Runrun

View this post on Instagram

La reinvensión se fortalece en estos tiempos de pandemia. . En vista de la situación de emergencia sanitaria, la XVI edición del Festival de Cine Italiano 2020, prepara un estupendo programa adaptado a las nuevas plataformas digitales. . Es así como la Embajada de Italia, el Instituto de Cultura de Caracas @iicdecaracas y la Fundación @trasnochocult ofrecerán los detalles del Festival en una rueda de prensa que se realizará vía ZOOM el próximo jueves 25 de junio. . Participarán en el encuentro online @marinadicicco Regente del Instituto Italiano de Cultura de Caracas, @hoogesteijn Directora de Trasnocho Cultural, @jose_pisano Crítico y Director General de @cineblancica y Director de Programación de Trasnocho Cultural y Alejandro Vetrini, Encargado Secretaría Cultural IIC. . Muy pendientes de los anuncios y del itinerario que ofrecerá el Festival este año. . 📝 @bertapinango . @aloypatricia @vzlasinfonica #festivaldecineitaliano #farecinema #trasnochocultural #cine #séptimoarte #cineeuropeo #2020 #cultura #proyección #plataformaonline #zoom #ruedadeprensa #emergenciasanitaria #Italia #Venezuela #VidayArte