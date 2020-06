PasandoLaCuarentena | Paseo virtual por la Caracas de José Gregorio Hernández - Runrun

View this post on Instagram

Es un hecho ¡Nuestro querido Dr. José Gregorio Hernández ya es Beato!⁣ ⁣ Te invitamos a participar de manera virtual en nuestra recorrido "Te Paseo por la Caracas del Beato Dr. José Gregorio Hernández" , que desde hace dos años le dedicamos a este insigne personaje, factor de unión de todos los venezolanos.⁣ ⁣ Acompáñanos el lunes 29 de junio a las 5:00pm por nuestro Instagram Live.⁣ ⁣ ¡Compartamos juntos esta gran alegría!⁣ ⁣ #TePaseoyTeCuento⁣ ⁣ Ilustración: @edoilustrado