CLAVES | Reuters: EE. UU. prepara acusación penal contra Cilia Flores - Runrun

La agencia de noticias consultó al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien se negó a dar declaraciones sobre el tema y solo se limitó a decir que las acusaciones que EE.UU. prepara contra la primera dama son “nauseabundas, difamatorias y ofensivas”

La tarde de este 27 de mayo, la agencia de noticias Reuters informó que Estados Unidos estaría preparando una acción penal para acusar en los próximos meses a Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por delitos que incluyen corrupción y actividades relacionadas con el narcotráfico. Aquí las 5 claves de esta información:

La detención

Hace cuatro años arrestaron en Colombia a Yazenky Lamas y luego, en el 2017 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Lamas resultó ser el guardaespaldas de la primera dama Cilia Flores de Maduro. Según declaraciones de Lamas, la esposa de Nicolás Maduro estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, (sobrinos de la pareja presidencial) y quienes están condenados en Estados Unidos a 18 años de cárcel por intentar traficar cocaína a ese país.

El escolta firmó un acuerdo de culpabilidad en el que admitió los cargos por tráfico de drogas y acordó cooperar como testigo en las investigaciones relacionadas con su caso. La orden judicial colombiana que aprobó su extradición, dijo que Lamas conspiró para enviar cocaína desde Venezuela en aviones registrados en Estados Unidos.

Las perlas que soltó el guardaespaldas

Yazenky Lamas le dijo a Reuters que hace todas esas declaraciones sobre Cilia Flores porque se siente abandonado por el gobierno de Maduro. «Me siento traicionado», afirmó. Lamas se negó a discutir detalles específicos su caso, afirma Reuters. Su abogada en Washington, Carmen Hernández, también declinó hacer comentarios.

Lamas expresó que a veces Flores escuchaba a familiares hablar sobre actividades ilícitas. Según indicó, ella sacudía la cabeza, pero no manifestaba su desaprobación a viva voz. «Cilia sabía todo», afirmó.

“Cilia Flores utilizó su privilegiada posición para ubicar a sus familiares en importantes y bien remunerados cargos en el gobierno”

Lamas dijo que vio a los hijos de Flores presuntamente usar aviones oficiales para viajar al extranjero por diversión, también que los vio varias veces conducir jeeps militares con cajas con dólares en efectivo y llevarlos desde sus hogares en Caracas para almacenarlos en otros lugares.

¿Qué pasará?

Cuatro fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron a Reuters que Estados Unidos se está preparando para acusar a Cilia Flores por los delitos que podrían incluir tráfico de drogas y corrupción. Sin embargo, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas declinó hacer comentarios sobre otros posibles cargos.

Antecedentes por narcotráfico

El pasado 26 de marzo, El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos), Jeff Burman denunció cargos criminales contra Nicolás Maduro, por asociación narcoterrorista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese mismo día informó que EEUU ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, así como 10 millones por Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones, y Tareck El Aissami.

Una semana después, el gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue de buques antidrogas en aguas caribeñas, cerca del territorio marítimo venezolano, con la finalidad de ejecutar operaciones para detener el narcotráfico en la zona tras las acusaciones contra Maduro y varios de sus funcionarios.

El incidente con el cual se vincula a Cilia Flores, ocurrió el 10 de noviembre del año 2015, cuando Campo Flores y Flores de Freitas, fueron capturados en Puerto Príncipe, Haití, por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). por intentar transportar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. En diciembre de 2017 los sobrinos Flores fueron sentenciados a 18 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 dólares, sentencia que fue ratificada en 2020.

En 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maduro y un año después hizo lo mismo con su esposa y otros miembros del “círculo íntimo” del gobernante. “Si ustedes quieren atacarme, atáquenme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes” , dijo Maduro en un discurso televisado en ese momento.

¿Quién es Cilia Flores?

De profesión abogada. Oriunda de Tinaquillo, estado Cojedes y graduada en la Universidad Santa María (USM) en 1985. Flores asumió la defensa legal de un grupo de militares presos a raíz del fallido intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero de 1992. Entre ellos estaba Hugo Chávez y en aquellos días, conoció a Maduro, su pareja desde 1994. En el año 2000 ganó un escaño en la AN y utilizó su cargo para incluir a varios miembros de su familia, incluido su exesposo. En 2012, Chávez la nombró como procuradora general. Ocupó el cargo hasta marzo de 2013. En 2015 volvió a ganar la AN y desde mayo de 2017 forma parte de la Comisión presidencial de la Constituyente.

Aparte de Lamas, también Reuters entrevistó a más de 20 personas cercanas o conocedoras de la primera combatiente, como le dicen. La describen como una política astuta y sigilosa que ahora ostenta gran parte del poder de la oficina de su esposo.

“Cilia Flores siempre ha estado tras la cortina moviendo los hilos del poder”, dijo el ex director del Sebin, Manuel Cristopher Figuera a Reuters.