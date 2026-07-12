El Salvador instala hospital de campaña con atención médica y veterinaria en La Guaira

El gobierno de El Salvador ha desplegado una respuesta de asistencia en el territorio venezolano, donde a través de sus redes sociales oficiales el presidente Nayib Bukele anunció el establecimiento de un hospital de campaña diseñado especialmente para brindar atención médica de primer nivel a la población afectada. Esta iniciativa forma parte de una distribución logística que busca cooperar de manera directa con las comunidades más vulnerables que requieren de atención médica.

La estructura hospitalaria temporal ha sido acondicionada para poder dar una respuesta constante ante la emergencia, asegurando un espacio óptimo y con las condiciones técnicas necesarias para evaluar y tratar la salud de los ciudadanos. El Estado salvadoreño reafirma su compromiso bajo la consigna de brindar el máximo apoyo durante las operaciones en el territorio nacional.

Atención médica y servicio veterinario

Una de las características principales de este hospital de campaña son sus horarios y modalidades de asistencia para poder garantizar la mayor cobertura posible. De igual manera, el área destinada a la atención médica humana se mantendrá abierta de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día.

La misión salvadoreña también incorporó en este hospital provisional un servicio de atención veterinaria especializado y enfocado en dar resguardo y cuidados médicos a las mascotas afectadas por los terremotos. Este espacio de ayuda a los animales domésticos funcionará en un horario de ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, brindando consultas y tratamientos derivados de la tragedia.

Hemos establecido un hospital de campaña en Venezuela para brindar atención médica de primer nivel. Además, contamos con un servicio de veterinaria para atender a los peluditos.



Estaremos abiertos las 24 horas para la atención de personas y de 8am a 6pm para la atención de… pic.twitter.com/HVEskATFty — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2026

Ubicación estratégica

El centro de atención ha sido instalado estratégicamente en La Guaira para así poder facilitar el libre acceso de las víctimas de la emergencia, específicamente se encuentra ubicado en Catia La Mar, ocupando un espacio en la Avenida Principal de Playa Grande, justo detrás del centro educativo Colegio Carlos Escarrá y frente al restaurante Rompeolas.

Este despliegue por los equipos de ayuda humanitaria de El Salvador busca enfocar de forma ordenada la recepción de pacientes y la revisión veterinaria en una de las zonas que mayor acompañamiento demanda tras los terremotos. Se busca asegurar que las familias damnificadas conozcan estos puntos exactos de asistencia gratuita y especializada disponibles para el resguardo de la salud humana y animal.

#MisiónHumanitariaVenezuela | Como parte de la misión humanitaria enviada por el Gobierno del Presidente @nayibbukele, el hospital de campaña instalado en Catia La Mar, también brinda asistencia veterinaria a mascotas afectadas por terremoto, en #Venezuela. pic.twitter.com/22W0NsnqgE — Noticias Menotty NM (@NoticiasMenotty) July 12, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.