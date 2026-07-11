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Balance #11Jul | Cifra de fallecidos por terremotos asciende a 4.333 mientras que la de desaparecidos continúa sin revelarse

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en la tarde de hoy, 11 de julio, que la cifra de fallecidos pasó de 4.118 a 4.333 en solo 24 horas. También indicó que 315 cuerpos permanecen sin identificar. Sin embargo, mientras el número de víctimas mortales sigue actualizándose, el Gobierno mantiene sin respuesta una de las principales preguntas de familiares y rescatistas: ¿cuántas personas continúan desaparecidas?

Apenas ayer, 10 de julio, el reporte oficial hablaba de 4.118 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 17.907 damnificados. Para este sábado, la cifra de muertos creció en 215 casos, pero el renglón de desaparecidos sigue sin aparecer en el balance. El Gobierno sí cuenta a quienes fueron confirmados como fallecidos, pero no ofrece un registro público de quienes todavía no han sido localizados.

Rodríguez defendió esta decisión al afirmar que las autoridades no pueden trabajar “en base a especulaciones” y que la única cifra “cierta” es la de personas fallecidas. Según explicó, divulgar un número de desaparecidos sin confirmación podría generar información errónea. La postura oficial contrasta con la realidad de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Mientras los balances avanzan con nuevos conteos de víctimas, la falta de una cifra de desaparecidos mantiene una parte de la emergencia fuera del reporte público.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Gobierno elevó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio, un aumento de 215 víctimas en un día, pero mantiene sin publicar un balance de personas desaparecidas. Jorge Rodríguez asegura que solo divulgarán datos confirmados
Bryan Granado
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en la tarde de hoy, 11 de julio, que la cifra de fallecidos pasó de 4.118 a 4.333 en solo 24 horas. También indicó que 315 cuerpos permanecen sin identificar. Sin embargo, mientras el número de víctimas mortales sigue actualizándose, el Gobierno mantiene sin respuesta una de las principales preguntas de familiares y rescatistas: ¿cuántas personas continúan desaparecidas?

Apenas ayer, 10 de julio, el reporte oficial hablaba de 4.118 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 17.907 damnificados. Para este sábado, la cifra de muertos creció en 215 casos, pero el renglón de desaparecidos sigue sin aparecer en el balance. El Gobierno sí cuenta a quienes fueron confirmados como fallecidos, pero no ofrece un registro público de quienes todavía no han sido localizados.

Rodríguez defendió esta decisión al afirmar que las autoridades no pueden trabajar “en base a especulaciones” y que la única cifra “cierta” es la de personas fallecidas. Según explicó, divulgar un número de desaparecidos sin confirmación podría generar información errónea. La postura oficial contrasta con la realidad de las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Mientras los balances avanzan con nuevos conteos de víctimas, la falta de una cifra de desaparecidos mantiene una parte de la emergencia fuera del reporte público.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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