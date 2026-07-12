Balance #12Jul | Gobierno reporta 4490 fallecidos y más de 1200 réplicas

Este domingo, 12 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio pasó de 4333 a 4490 en solo 24 horas.

En el balance ofrecido a través de una imagen difundida en su cuenta en Telegram, Rodríguez precisó que la cifra de heridos y rescatados 16.740 y 6462, respectivamente, se mantiene sin variación desde el día de ayer 11 de julio.

Según Rodríguez, un total de 120.794 familias han sido atendidas, 108 permanecen en campamentos transitorios, 19.583 en campamentos y 17.907 personas no tienen viviendas.

El parte oficial también señala que 856 edificios fueron afectados y 190 colapsaron, mientras que se han registrado más de 1.200 réplicas.

La cifra ausente

La gran ausente en el balance oficial sigue siendo la cifra de desaparecidos. La última vez que el gobierno informó la cantidad de personas fue el pasado 26 de junio cuando el presidente de la AN precisó que los equipos de rescate trabajaban en la localización de 172 personas confirmadas como atrapadas bajo los escombros.

A partir del sábado 27 de junio de 2026 y durante las semanas posteriores, el Ejecutivo no volvió a mencionar la cantidad de desaparecidos tras el doblete sísmico que afectó en gran medida a Guaira y Caracas.

Dos días después del doble sismo, el secretario adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó de “aterradoramente creíble” el cálculo de que más de 50.000 personas seguían sin localizar bajo los escombros o incomunicadas.

En rueda de prensa realizada este sábado 11 de julio, Rodríguez, al ser cuestionado sobre la cifra de desaparecidos, señaló que “no pueden trabajar en base a especulaciones” y que la única cifra “cierta” es la de personas fallecidas.

Según explicó, divulgar un número de desaparecidos sin confirmación podría generar información errónea.

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