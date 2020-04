Nicolás Maduro informó de 4 nuevos casos de COVID-19 - Runrun

Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 4 nuevos casos de COVID-19, siendo 197 el total de casos en el país.

Maduro explicó que el primer paciente es un hombre de 45 años, esposo de una mujer que llegó al país desde Colombia. El segundo caso es un joven de 16 años, hijo del primer caso. Ambos son del estado Portuguesa.

Sobre estos casos, la diputada María Beatriz Martínes (PJ-Portuguesa) indicó a través de su cuenta de Twitter, que los pacientes son del municipio Turén y que habría otro caso sospechoso en la entidad. “También me dijeron que debían anunciar otro caso y no lo hicieron, espero que sea porque están esperando la confirmación PCR”, dijo.

#Portuguesa Anuncian 2 casos de #CoronaVirus + en el #CasalRamos en Acarigua Araure provenientes de Túren me lo habían informado, pero, me preocupa que también me dijeron que debían anunciar otro caso y no lo hicieron, espero que sea porq están esperando la confirmación PCR

— Ma Beatriz Martínez (@MBMartinezR) April 15, 2020