Olivares considera que pruebas del covid-19 deben descentralizarse - Runrun

El diputado también denunció que 70% de los hospitales a nivel nacional están sin agua

El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares (PJ-Vargas) consideró que las pruebas para diagnostica la covid-19 deben descentralizarse.

“Las pruebas se deben realizar en diversos centros de salud del país, no solo en el Instituto Nacional de Higiene, en Caracas”, expresó a través de una rueda de prensa transmitida por la aplicación Zoom.

Olivares señaló que esto retrasa la detección de casos, además que se debe esperar que lleguen en buen estado o esperar que salgan de la entidad por falta de gasolina.

“84% del equipo de salud no ha podido echar gasolina, muchos no pueden ir a sus trabajos, duran 20 horas en una cola para la gasolina, ¿si eso no lo puede hacer el personal de salud hacia dónde marcha Venezuela?”, argumentó el diputado.

El parlamentario aseguró que la administración de Nicolás Maduro ha manejado la situación con soberbia, al no decir “la verdad” sobre la dotación de los hospitales del país.

“En la Ciudad Hospitalaria de Valencia solo hay siete camas de terapia intensiva, Hospital de Margarita no tiene terapia intensiva, JM de los Ríos tiene casi cerrada el área, en resumen no hay las camas de terapia intensiva”, agregó.

Además explicó que una cama hospitalaria no es solamente un colchón. “Implica la capacidad de atención, los médicos, los equipos”.

Escasez de pruebas

El diputado recordó que según un informe de Naciones Unidas, Venezuela es uno de los países que menos pruebas ha realizado. “Jorge y Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro han ofrecido cifras que se contradicen, la crisis se está manejando mal. ¿Por qué el estadio Universitario no es un centro de pruebas?”.

Según versiones oficiales, en el Sistema Patria han detectado 60 mil venezolanos que deben hacerse las pruebas, por lo cual Olivares indicó que serían 96 pruebas por día, “eso daría dos años para hacer todas las pruebas”.

“Si nos ponemos en tasa de ataque conservadora de 10% habría 3 millones de venezolanos con la enfermedad, considerando el tipo de paciente, inclusive el asintomático, 400 mil venezolanos necesitarían hospitalización, no existe la capacidad instalada”, advirtió.

También indicó que Maduro ha dicho que en el país hay 11 mil camas, pero eso no sería suficiente para atender 400 mil venezolanos.

Además denunció que 70% de los hospitales están sin agua; 60% no tienen jabón y 66% no tiene tapabocas. “No hay para hacer los cover face, intubaciones. Ese es el sistema de salud que enfrenta la crisis”.