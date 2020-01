Colectivos atacan vehículo donde se trasladaba comisión de diputados - Runrun

Los sujetos agredieron de forma violenta al vehículo rompiendo los videos y también agredieron a periodistas

Colectivos del régimen de Nicolás Maduro atacaron este miércoles 15 de enero el vehículo donde se trasladaba una comisión de diputados que acudía al Palacio Federal Legislativo.

A través de la red social Twitter, la diputada Delsa Solórzano denunció que estos sujetos “dispararon” contra el vehículo de la comisión.

De acuerdo con un video publicado en la mencionada plataforma digital, un sujeto golpeó el vidrio trasero con un cono de tránsito. Luego otro arrojó un objeto que terminó por romper el vidrio.

Luego del incidente, Solórzano informó en Twitter que ese vehículo donde se trasladaban los diputados pertenece al presidente encargado Juan Guaidó.

Otros reportes indican que además de los diputados, periodistas acudían al Palacio Federal Legislativo y también fueron atacados por estos sujetos.

Gabriela González, reportera de El Pitazo, denunció a los medios que fue agredida por los colectivos, quienes la arrojaron al suelo de forma violenta.

“Yo iba en una moto y siento que me agarran por el morral y me tumban al piso (…) Cerré los brazos y empecé a moverme. Empiezo a gritar, pero no pasaba nada”, declaró la comunicadora.

Nos disparan en el carro — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 15, 2020

Colectivos armados disparan contra nosotros — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 15, 2020

El vehículo blindado donde nos trasladábamos hoy, que pertenece al Pdte @jguaido después del atentado del que fuimos víctimas el día de hoy pic.twitter.com/jJqTKVL8aI — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 15, 2020