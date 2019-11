Guaidó en Lara: El #16Nov será una victoria, los vine a buscar para irnos a la calle - Runrun

Los ciudadanos larenses le expresaron al presidente interino Juan Guaidó su descontento con la situación del país y este los instó a protestar el próximo sábado

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó visitó este sábado 9 de noviembre el estado Lara donde realizó varias actividad de calle previas a la protesta del próximo 16 del mes.

Desde las calles de Barquisimeto, Guaidó expresó: “Ya el 16 de noviembre será una victoria si todos salimos a las calles. Será una demostración de que no nos acostumbramos a la crisis y que no nos han doblegado (…) Yo estoy en Barquisimeto hoy porque los vine a buscar a todos para irnos a la calle”.

“Los vine a buscar a todos, porque estamos juntos en esto (…) Estamos conscientes de que hay una causa que nos une. Reconózcanse como los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de rescatar el país”, agregó.

Guaidó instó a los larenses a sumarse a la convocatoria del próximo 16 de noviembre: “Es el momento de Venezuela, el momento de nuestros ciudadanos y de salir a las calles a reclamar por nuestros derechos”, expresó.

“Los larenses me han expresado la necesidad, el dolor pero también el empuje de un ciudadano que no se rinde, que no se acostumbra, que se une a los maestros, a las enfermeras y que lo va a lograr”, agregó el mandatario encargado.