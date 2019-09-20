 Envían a juicio oral a Cristina Fernández por presuntos sobornos millonarios - Runrun
Lo último
   

Buscar

Envían a juicio oral a Cristina Fernández por presuntos sobornos millonarios

Redacción Runrun.es20 septiembre, 20192min1

Artículos Relacionados

MegáfonoNoticias

Corrupción policial es la principal causa de retardo procesal según Una Ventana a la Libertad

Noticias

Jorge Rodríguez presenta nuevas pruebas que vinculan a Guaidó con Los Rastrojos

Noticias

Diputado Franco Casella se escapó de la Embajada de México en Caracas

Cristina-Fernandez.png

UN JUEZ ENVIÓ A JUICIO este viernes 20 de agosto a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por la causa de los denominados “Cuadernos de las Coimas” y dos expedientes derivados de esa pesquisa.

De acuerdo con una nota publicada por La Nación de Argentina, al juicio, que se hará oral y público, también estará el exministro de Planificación, Julio De Vido, y otros imputados.

Fue el juez federal Claudio Bonadio quien decidió este viernes cerrar la investigación y enviar a juicio a los implicados. También solicitó al Senado el desafuero de Fernández con el fin de cumplir con la prisión preventiva.

Además de Cristina Fernández, quien es acusada de ser la jefe de una asociación ilícita, figuran el exministro De Vido; su segundo, Roberto Baratta, y el exsecretario José López.

Asimismo, en el expediente figuran los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Raúl Betnaza.

También puede leer: Diputado Franco Casella se escapó de la Embajada de México en Caracas

Los exfuncionarios están acusados por cohecho y por asociación ilícita, mientras que los empresarios solo por cohecho.

Con información de La Nación

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorCorrupción policial es la principal causa de retardo procesal según Una Ventana a la Libertad

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios