Envían a juicio oral a Cristina Fernández por presuntos sobornos millonarios - Runrun

UN JUEZ ENVIÓ A JUICIO este viernes 20 de agosto a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández por la causa de los denominados “Cuadernos de las Coimas” y dos expedientes derivados de esa pesquisa.
De acuerdo con una nota publicada por La Nación de Argentina, al juicio, que se hará oral y público, también estará el exministro de Planificación, Julio De Vido, y otros imputados.
Fue el juez federal Claudio Bonadio quien decidió este viernes cerrar la investigación y enviar a juicio a los implicados. También solicitó al Senado el desafuero de Fernández con el fin de cumplir con la prisión preventiva.
Además de Cristina Fernández, quien es acusada de ser la jefe de una asociación ilícita, figuran el exministro De Vido; su segundo, Roberto Baratta, y el exsecretario José López.
Asimismo, en el expediente figuran los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Raúl Betnaza.
También puede leer: Diputado Franco Casella se escapó de la Embajada de México en Caracas
Los exfuncionarios están acusados por cohecho y por asociación ilícita, mientras que los empresarios solo por cohecho.
Con información de La Nación
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvQ3Jpc3RpbmEtRmVybmFuZGV6LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODIzMTAvY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LWFjdWRlLWEtNGEtc2VzaW9uLWRlLWp1aWNpby1wb3ItcHJlc3VudGEtY29ycnVwY2lvbi8iIHRpdGxlPSJDcmlzdGluYSBGZXJuw6FuZGV6IGFjdWRlIGEgNMKqIHNlc2nDs24gZGUganVpY2lvIHBvciBwcmVzdW50YSBjb3JydXBjacOzbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFyZ2VudGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MjMxMC9jcmlzdGluYS1mZXJuYW5kZXotYWN1ZGUtYS00YS1zZXNpb24tZGUtanVpY2lvLXBvci1wcmVzdW50YS1jb3JydXBjaW9uLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNyaXN0aW5hIEZlcm7DoW5kZXogYWN1ZGUgYSA0wqogc2VzacOzbiBkZSBqdWljaW8gcG9yIHByZXN1bnRhIGNvcnJ1cGNpw7NuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvQ3Jpc3RpbmEtRmVybmFuZGV6LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODEwNDUvY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LWFmcm9udGEtcHJpbWVyLWp1aWNpby1lbi1wbGVuYS1wZWxlYS1lbGVjdG9yYWwvIiB0aXRsZT0iQ3Jpc3RpbmEgRmVybsOhbmRleiBhZnJvbnRhIHByaW1lciBqdWljaW8gZW4gcGxlbmEgcGVsZWEgZWxlY3RvcmFsIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y3Jpc3RpbmEgZmVybsOhbmRlejwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MTA0NS9jcmlzdGluYS1mZXJuYW5kZXotYWZyb250YS1wcmltZXItanVpY2lvLWVuLXBsZW5hLXBlbGVhLWVsZWN0b3JhbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DcmlzdGluYSBGZXJuw6FuZGV6IGFmcm9udGEgcHJpbWVyIGp1aWNpbyBlbiBwbGVuYSBwZWxlYSBlbGVjdG9yYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNS9GT1JNQVRPLU5PVEFTLVJSLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODA4MjUvY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LWFudW5jaWEtY2FuZGlkYXR1cmEtYS1sYS12aWNlcHJlc2lkZW5jaWEtYXJnZW50aW5hLyIgdGl0bGU9IkNyaXN0aW5hIEZlcm7DoW5kZXogYW51bmNpYSBjYW5kaWRhdHVyYSBhIGxhIHZpY2VwcmVzaWRlbmNpYSBhcmdlbnRpbmEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcmdlbnRpbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODA4MjUvY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LWFudW5jaWEtY2FuZGlkYXR1cmEtYS1sYS12aWNlcHJlc2lkZW5jaWEtYXJnZW50aW5hLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNyaXN0aW5hIEZlcm7DoW5kZXogYW51bmNpYSBjYW5kaWRhdHVyYSBhIGxhIHZpY2VwcmVzaWRlbmNpYSBhcmdlbnRpbmE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9DcmlzdGluYS1GZXJuYW5kZXoucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NDMwOC9hcGxhemFuLWFsLTIxLWRlLW1heW8tcHJpbWVyLWp1aWNpby1jb250cmEtY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LyIgdGl0bGU9IkFwbGF6YW4gYWwgMjEgZGUgbWF5byBwcmltZXIganVpY2lvIGNvbnRyYSBDcmlzdGluYSBGZXJuw6FuZGV6IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXJnZW50aW5hPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc0MzA4L2FwbGF6YW4tYWwtMjEtZGUtbWF5by1wcmltZXItanVpY2lvLWNvbnRyYS1jcmlzdGluYS1mZXJuYW5kZXovIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXBsYXphbiBhbCAyMSBkZSBtYXlvIHByaW1lciBqdWljaW8gY29udHJhIENyaXN0aW5hIEZlcm7DoW5kZXo8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wOC9jcmlzdGluYS1mZXJuYW5kZXouanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL2ludGVybmFjaW9uYWwvMzQ3Nzc5L3NlbmFkby1hcmdlbnRpbm8tYXV0b3JpemEtYWwtanVlei1hLXJlZ2lzdHJhci1sYXMtY2FzYXMtZGUtY3Jpc3RpbmEtZmVybmFuZGV6LyIgdGl0bGU9IlNlbmFkbyBhcmdlbnRpbm8gYXV0b3JpemEgYWwganVleiBhIHJlZ2lzdHJhciBsYXMgY2FzYXMgZGUgQ3Jpc3RpbmEgRmVybsOhbmRleiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPihBcmdlbnRpbmE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnRlcm5hY2lvbmFsLzM0Nzc3OS9zZW5hZG8tYXJnZW50aW5vLWF1dG9yaXphLWFsLWp1ZXotYS1yZWdpc3RyYXItbGFzLWNhc2FzLWRlLWNyaXN0aW5hLWZlcm5hbmRlei8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TZW5hZG8gYXJnZW50aW5vIGF1dG9yaXphIGFsIGp1ZXogYSByZWdpc3RyYXIgbGFzIGNhc2FzIGRlIENyaXN0aW5hIEZlcm7DoW5kZXo8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1
Enviar Comentarios