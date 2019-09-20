Diputado Franco Casella se escapó de la Embajada de México en Caracas - Runrun

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL, Franco Casella abandonó la embajada de México en Venezuela en donde se encontraba como refugiado desde el pasado 14 de mayo. de 2019.
En un manuscrito de cinco páginas que no fechó, Casella afirmó que la decisión de abandonar la residencia mexicana en Caracas fue absolutamente bajo su responsabilidad y riesgo. Señaló que los tiempos se adelantaron y tiene el llamado de servir a su país y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
«A pesar de conocer los esfuerzos de la SRE mexicana en otorgarme asilo y el respectivo salvoconducto, los tiempos se aceleraron y mi deber con Venezuela no puede seguir esperando y mi llamado a servir a la República y al gobierno legítimo encabezado por el señor presidente Juan G. Guaidó M. me impulsa a avanzar”, escribió.
El diputado, que no dijo adónde se dirigiría, manifestó que Venezuela brillará y quienes fueron obligados al destierro, incluido él, regresarán con valor y valores a reconstruir lo que consideró como un salvaje daño.
En la carta, dirigida al encargado de Negocios de la Embajada de México en Venezuela, Juan Manuel Nungaray, Casella agradece el apoyo que se le brindó para salvar su vida y preservar su libertad, así como así como la protección que se prestó a su familia y a su persona.
“México y la Cancillería demostraron compromiso y valentía ante las pretensiones de violar mi inmunidad parlamentaria y los derechos humanos. Demostraron coraje al claramente demostrar que por encima de cualquier ideología está el compromiso con los valores fundamentales y la democracia”, dijo.
Según el periodista Gregory Jaimes, el parlamentario decidió huir “ante posibles pretensiones de la cancillería mexicana de utilizarlo como como ficha de negociación del acuerdo firmado por delegados de Maduro y sectores ajenos a la oposición”.
La diputada Mariela Magallanes afirmó a través de su cuenta en Twitter que: “El régimen junto a los cómplices, quieren utilizar a los diputados como piezas de canje”. Al mismo tiempo expresó su solidaridad y apoyo.
Casella se desempeñaba como presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la (AN) y también e integrante de la fracción del partido Voluntad Popular.
*Con información de El Universal
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