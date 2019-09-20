Unicef: Al menos un millón de niños están sin escolarizar en Venezuela - Runrun

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Unicef: Al menos un millón de niños están sin escolarizar en Venezuela

Redacción Runrun.es20 septiembre, 20192min1

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FOTO: Marco Bello/REUTERS

AL MENOS UN MILLÓN de niños en Venezuela están sin escolarizar, como consecuencia de la grave crisis política y económica que vive el país, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según un comunicado, Unicef manifestó: “En los próximos 12 meses, Unicef, junto con socios nacionales, planea llegar a un total de 1,2 millones de niños en escuelas públicas y subsidiadas de todo el país con suministros educativos”.

Por su parte, Herve Ludovic De Lys, representante de Unicef en Venezuela, consideró “crucial” mantener a los niños en las escuelas, las que definió como “entornos seguros donde puedan aprender, socializar e incluso acceder a servicios esenciales como la alimentación escolar”.

“Las escuelas también brindan a los niños un sentido de normalidad que es vital dadas las dificultades que enfrentan muchas familias”, expresó Ludovic De Lys.

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De acuerdo con el texto, se entregarán kits de regreso a la escuela que contienen una mochila escolar con útiles escolares como un cuaderno, lápices y lápices de colores. 

“Estos kits y materiales de aprendizaje para el regreso a la escuela brindarán a los niños y maestros las herramientas que necesitan para comenzar bien el año escolar”, dijo Ludovic De Lys.

Con información de Unicef

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