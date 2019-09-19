Se requieren 135 salarios mínimos para adquirir la Canasta Alimentaria - Runrun

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Se requieren 135 salarios mínimos para adquirir la Canasta Alimentaria

Unión Radio19 septiembre, 20191min30

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LA CANASTA ALIMENTARIA DE AGOSTO se ubicó en 5.378.265 bolívares, una cifra que representa un incremento de 2.130.793 bolívares, 65,6 %, con respecto a julio de 2019, cuando se fijó en 3.247.472.

La variación entre agosto 2018- agosto 2019 es de 45.912 %.

Se requieren 134.5 salarios mínimos que actualmente está en Bs 40 mil, para una familia de cinco miembros; es decir, 179.275 diarios o 7,17 dólares diarios.

El salario mínimo en Venezuela es de 1,60 dólares mensuales, muy por debajo del umbral de la miseria establecido por Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señala que quien devengue menos de 1,25 dólares diarios está en pobreza extrema.

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